Uñac, a fondo, por primera vez como candida.....: la fecha, la justicia, Gioja, Orrego y la copa en San Juan

-¿Festejó el mundial?

-Claro que sí. Con muchas ganas lo festejé.

-¿Más, menos o igual que el resto de los sanjuaninos?

-No, creo que igual. Cada uno a su manera. Yo soy quizás menos expresivo hacia afuera, pero desde lo interno, desde las puertas de mi casa hacia adentro lo festejé mucho.

-¿Y cómo fue ese momento de intimidad? El penal de Montiel…

-No desenfrenado, tranquilo, pero si, gritos sí. Siempre me gusta hacer análisis de valorar los procesos y si bien, después fue la conferencia de prensa donde Scaloni dice “el sueño mundialista empieza en San Juan”, habría que hacer un cuadro con esa definición de una persona súper equilibrada como es Lionel Scaloni, porque eso va a quedar en la historia de los sanjuaninos. Entonces quizás en esos momentos en vez de ponerme demasiado eufórico, que de hecho algo me pongo, empiezo a mirar el proceso, lo que significó y como es necesario tener un punto de partida, establecer un camino, en todos los órdenes de la vida, y saber qué objetivo as a cumplir después de transitar ese camino. Eso fue la Selección. Eso determinó que el Presidente de AFA eligiera a Lionel Scaloni, que (esto es una intimidad) yo recuerdo haber conversado con “Chiqui” Tapia y el haberme comentado ante la renuncia de Lionel Messi a la Selección que fue en 2016, me dijo “yo voy a viajar y lo voy a entusiasmar para que vuelva a la Selección”. Viajó a Barcelona y después conversamos, ya había salido la noticia pero, después me contó algunos detalles. Pero ese es el proceso que tenemos que valorar.

-La convicción, ¿no? Tener algo adelante e ir para allá, también extensible para cualquier orden de la vida

-Obvio. Tener la voluntad y el esfuerzo para mantener eso en el tiempo y poder alcanzar los objetivos. Asique fue un día histórico para el país. Para un país futbolero en general, deportista también, no tanto como lo somos los sanjuaninos, pero es un hecho muy significativo para los argentinos.

-¿Va a traer la Copa a San Juan?

- ¡Uf! Me encantaría.

_ABC2778.JPG

-¿Está lista la Difunta?

-Está lista. Esperándolos a ellos. A mí no me está esperando, pero yo los acompañaría con muchísimo gusto.

Después de cada partido, por cábala, yo le mandaba mensaje (A Chiqui Tapia) y religiosamente lo contestaba. Y en la final, que obviamente estuvieron muy complicados, por lo que significó todos los actos posteriores, me lo devolvió en vuelo al mensaje, pero sin definiciones de si viene y cuando. Yo me animo a soñar con que él y la Copa, porque los jugadores vienen las fiestas y cada uno vuelve a sus tareas habituales, todos viven en Europa.

-A lo mejor, quien dice…

-Bueno, sería un sueño. Ya después de eso no podemos pedir más.

-Ya con la Copa. Porque traer la Copa a la Difunta es una foto que todos los sanjuaninos quisiéramos. El Chiqui la trae.

-Yo creo que sí. Yo voy a ser demasiado subjetivo y no objetivo, porque tengo mucha relación con él. Imagínense que nosotros nos animamos por decisión de él, traer Argentina - Brasil. Yo me animo a soñar que eso, espero me equivoque (desde el corazón lo digo) no sé si eso vuelva otra vez a ocurrir y te explico porque, porque el Estadio no reúne las condiciones para haberlo hecho. Así como tenemos un autódromo que pueden ir hasta la Fórmula 1, ya que tiene la fiscalización para poderla traer, tenemos un estadio que se construyó y que lo queremos mucho, pero que hoy no reúne esas condiciones. Porque en realidad varían mucho las determinaciones y los requerimientos año tras año, pero bueno, nunca se pensó como un estadio mundialista y ese clásico que trajimos, clásico mundial, es el clásico más requerido del mundo Argentina - Brasil, debe ser, yo creo que es mucho más que un España Italia. Es EL partido. Si nos animamos a soñar tanto, porque no pensar algo más, como que la Copa pueda estar acá, pero no es algo que pueda definir yo.

-¿La Difunta está?

-La Difunta está, la voluntad está, el Chiqui está, pero…

-Es decir que la Copa viene de alguna manera u otra, pero va a venir. Gobernador, pasó el Mundial, usted dijo que iba a anunciar su candidatura después del Mundial, hoy es martes, pero le voy a preguntar, ¿va a ser candidato?

-Hoy es martes. Y es verdad que antes de fin de año va a estar todo absolutamente resuelto.

-¿Antes de fin de año?

-Si. Digo, fecha de elecciones y también mi condición respecto de las próximas elecciones. Acá hay una decisión personal que tengo que tomar, que obviamente la consulto. La consulto con el equipo de trabajo, con los Presidentes de las Juntas Departamentales, que son el brazo político más importante que yo tengo. Con mi familia por supuesto, con mis hijos que son procesos que por ahí es necesario hacerlos, porque ellos son parte de todo esto y son por ahí los que más en el centro de la escena están.

-¿Están hechas esas consultas?

-Si, falta concretar a lo mejor algunas. Dos de mis hijos no viven en San Juan y están viniendo ahora para las Fiestas, asique es probable que ahí terminemos de darle forma a eso, pero hay algo que vos sabes y la audiencia también: Durante el primer semestre del año que viene van a ser las elecciones, falta fijar la fecha.

-¿Abril o mayo?

-Si, más bien mayo.

-¿Y la decisión del Gobernador de ser candidato? ¿No está tomada todavía o está tomada en el estómago?

-No. Tengo íntimamente la convicción, cuando informe lo que debería informar se conocerá. Pero no es mas allá de mi persona, lo que en San Juan no se debería detener es el proceso que se viene llevando a cabo, Sebastián. Nosotros hace 7 años que dijimos “el deporte es el camino” y había cero resultados deportivos en San Juan y en el país. Nosotros debemos apuntar a esto, porque el deporte hoy en el mundo es un sinónimo de mejor calidad de vida. Los países más desarrollados, estos son estudios hechos, los países más desarrollados y con una economía estable, una vez que los ciudadanos obtienen lo que necesitas, una casa para vivir, un auto y pueden proveerse de un viaje anual, después que obtienen todo eso empiezan a mirarse ellos mismos y cuando se miran, hay dos cosas que necesitan autoproporcionarse: primero, paliativo, cuestiones preventivas para vivir en salud y no terminar con enfermedades, y eso lo proporciona el deporte. Esta es una gestión moderna respecto de esto.

Nosotros empezamos un camino y dijimos que hay que apoyar a los deportistas, a los dirigentes, construir una infraestructura y traer eventos. Hemos cumplido a rajatabla cada una de estas cosas, y los resultados se empezaron a ver, porque hoy nos acordamos del Campeonato Mundial de Fútbol, que además lo he saboreado y lo he aplaudido, a mi manera he vivido el proceso.

Mano a mano exclusivo con el Gobernador Sergio Uñac - Parte 1

-Hubo uno antes...

-Claro, tres antes. El Campeonato Mundial de Hockey Sobre Patines, que ganamos las tres copas que se ponían en juego: la sub 19, masculino y femenino.

-Estamos alumbrados

-Estamos alumbrados, entonces esas cosas, la inversión en salud, ayer inaugurábamos la ampliación del Marcial Quiroga que es más del 50% del hospital actual, con todos los servicios que te puedas imaginar y tanto la ministra de Salud como el secretario de Salud de Nación se quedaron sorprendidos por el nivel de tecnología y por el proyecto en sí mismo. Ahí mismo anuncié que empezamos a remodelar la parte más viejita del hospital. Había muy buena vibra entre los trabajadores de la salud, profesionales, no profesionales y quien habla.

Estos procesos, la diversificación de la matriz productiva en la provincia, las energías renovables siendo la primera provincia en generación, no solamente en potencia instalada, en generación dada al sistema nacional.

El cannabis medicinal, que fue al principio, no digo cuestionado.

-¿Sigue siendo medio tabú?

-Sigue siendo una cosita ahí, pero obviamente cada vez en el mundo hay más requerimiento, y está vinculado a la salud, como paliativo, pero vinculado a la salud. Así es que estas cosas no se deberían detener, más allá de mi definición.

-Ya me respondió, yo por lo menos la tengo. Hubo esta semana una presentación de la oposición respecto de la potestad de presentarse o no. Ellos consideran que no, lo presentaron ante la Justicia de San Juan y luego anunciaron que lo harán ante la Justicia Nacional, ¿Qué reflexión le merece eso?

-Ninguna en lo personal, no me quiero dejar apasionar y contestar cosas que no sumen al fortalecimiento del sistema político democrático de la provincia. Lo que sí puedo decir es que a mí no me van a ver nunca judicializar un hecho de la política. Yo no modifiqué la Constitución, la Constitución habla de tres periodos para Gobernador. Ellos quieren hacer una interpretación caprichosa, pero bueno, si lo quieren llevar a la Justicia, la Justicia debe determinar.

-¿Hay dudas?

-No, ninguna duda, pero te lo digo como abogado, además, y como un lector de la Constitución, si vos la lees sin ser abogado te das cuenta que lo que estoy diciendo es absolutamente razonable, y te das cuenta también que yo no modifique la Constitución y no toque un ápice de la misma como para poder volverme a presentar, cosa que veré si lo hago, pero si decidiese hacerlo esta la absoluta legalidad para poder presentarme.

Ahora, ya que lo hacen, yo lo que sí les recomiendo a ellos, así como les recomendé que, en deporte, hicieron pedidos de informe, eso va al baúl de los recuerdos, tienen que seguir hasta las últimas circunstancias e instancias. Ellos no creen en deporte y yo sí. No obstante, la sociedad sanjuanina si cree en deporte de cada 10, un estudio hecho por la OMS y el INDEC, de cada 10 sanjuaninos, 8 practican alguna actividad deportiva, aunque sea caminar, considerada una actividad deportiva.

Todas esas cosas, ya que inician este camino, deben llevarlas hasta las últimas circunstancias. Dentro del pedido de informe de Deportes está el partido Argentina – Brasil, y ayer Scaloni dijo “en San Juan se inició el sueño mundialista”. Entonces, ya que toman ese camino, tienen que terminarlo, llegar hasta las últimas consecuencias.

-¿Qué sería la Corte Superna?

-Estamos hablando de deportes, pero ahora me traes al ámbito político. En esto tiene que llegar a la Corte, no tienen que quedarse con un fallo intermedio, ellos tienen que ir, presentarlo cuando corresponda, cuando yo determine. Llevarme a la Justicia cada cinco minutos no hay que hacer de eso un deporte provincial; pero si deciden hacerlo tienen que esperar la resolución provincial y si es favorable, bueno listo; pero si no es favorable tienen que llegar hasta la Corte. Ese es un consejo sano que les doy a quienes usan a la Justicia en hechos que no son absolutamente determinantes.

Yo sí creo en la Justicia, tanto creo que presentamos la modificación y llevamos a cabo la modificación más importante que la Justicia pueda recordar: Instituto de Flagrancia, Sistema Acusatorio, la construcción de una Ciudad Judicial. Creo en la Justicia desde ese ámbito. No creo en la Justicia para servirme de una cuestión personal o para judicializar un hecho de la política.

-Decía recién “yo no modifiqué la Constitución” y lo interpreto como una alusión al giojismo, que sí modificó la Constitución y que si bien no es el sector político que acudió a la Corte, si es un sector político que sostiene que usted no pude ser candidato, y que eventualmente puede tenerlo como adversario político dentro de la interna. ¿Estoy equivocado en eso?

“No, para nada. Es verdad que ellos modificaron la Constitución. Es verdad que yo acompañé ese proceso, porque además en mi departamento cuando yo era intendente colocamos el porcentaje más alto del “SI” a la modificación. En Pocito se obtuvo el 75% y fue el porcentaje más alto obtenido en el contexto de todos los departamentos de la provincia.

Estos son hechos de la realidad que uno no puede desconocer. Yo no la modifique, si acompañe, sí coloque el resultado más alto desde lo departamental.

-¿Y cómo interpreta que el giojismo esté cuestionando?

“Otro hecho. En el tema de las PASO también me llevaron. El 75% de la sociedad sanjuanina, medido esto, no estaba de acuerdo con votar dos veces, así es que me parece que en definitiva lo que hice fue recoger el guante de una situación que naturalmente está acompañada por la sociedad.

-¿Le gustaría tener de adversario adentro de la interna a José Luis Gioja?

-Si, obvio que sí. Nosotros obviamente que nos pusimos de acuerdo en un sistema electoral, él y yo. Ese sistema electoral está para que podamos competir y me parece que sería sumamente razonable. Sería sumamente interesante. Lo hicimos ya una vez con una interna, ahora lo tenemos que hacer con una general y cerrar este ciclo como corresponde, compitiendo.

-¿Con los titulares?

-Con los titulares, eso ya no depende de mí. De este lado, en el caso que tome una definición, si o si va a ser con los titulares, obviamente.

-Y si no la tomara o la Justicia dijera algo distinto, ¿tiene un candidato sobre usted, una alternativa, un plan B?

-Siempre hay planes. Menos consolidados que el plan A, pero como ese plan A depende de algo que yo tengo que definir, siempre uno por lo menos con el rabo del ojo va mirando otras cosas, qué otro equipo puede funcionar. Lo importante es que no se detenga el proceso, porque los sanjuaninos vamos a extrañar si se detiene el proceso.

Quienes son muchos más jóvenes a lo mejor no lo han vivido, pero en San Juan, con una actividad económica concentrada y no ampliada como lo tenemos hoy, era otro San Juan, entonces este San Juan lo tenemos que proteger.

San Juan en turismo, por ejemplo, otro dato que recién no lo mencioné, es de las provincias que más creció en los últimos tiempos. Es más, en plena pandemia se construían hoteles acá, como uno que vamos a inaugurar en enero y otros que vamos a inaugurar durante el primer cuatrimestre del año que viene. Estas son las cosas que no podemos poner marcha atrás, sería un pecado capital hacerlo. Ojo, no por mí o no porque yo haya dicho “turismo me parece que…”, “deporte me parece que…”.

A la minería la protegimos y la institucionalizamos. La minería estaba como enredada. En mayores definiciones no sería conveniente, pero estaba como teñida y le pusimos un manto de transparencia.

Todas estas cosas que se han avanzado en positivo hay que cuidarlas, no podemos retroceder.

_ABC2785.JPG

-¿La oposición de San Juan interpreta que sería garantía de cuidar estos tópicos que usted sostiene que hay que conservar como crecimiento económico, turismo, deporte?

-Si es el deporte me han cuestionado hace muy poco cuestiones que después obviamente la sociedad ha avalado, avalado con campeonatos mundiales que no teníamos donde poner una persona más y si multiplicamos por 10 el estadio lo mismo lo llenábamos.

Ellos tienen algunos cuestionamientos. Yo no los he escuchado hablar de minería, por ejemplo. Yo hace muy poco estuve en un seminario de Clarín que se llama “Desarrollo y Democracia”, defendiendo la actividad. Ellos me invitaron para que hablara del Modelo San Juan respecto de la minería. Estas cosas hay que hablarlas, y no solamente hablarlas porque vos las podés hablar y otro te castiga con la palabra y si vos te quedas callado. Estas cosas hay que creerlas primero, e inmediatamente hay que defenderlas desde lo personal y desde lo institucional. En la medida que eso no ocurra, obviamente que los demás piensan que “¿este tipo cree, o qué cree?", ¿qué piensan si yo no me expreso? A mí me parece que es importante.

Siempre esta actividad es muy exigente. Acá se cruzan intereses, es una actividad complicada cada vez más, porque la sociedad tiene más información, porque además la sociedad está descreída, muchas veces con razón y es cuando más uno se tiene que preparar. Yo creo que acá no hay mesías ni salvadores, ojo. No es que alguien lo puede hacer y los demás ninguno.

-¿Una jugada como Leo no?

-No, ni cerca, pero si hay que tener convicciones, hay que expresarlas y hay que defenderlas. Hablando del giojismo, fuimos a internas por convicciones. Yo estaba convencido que quien gobernaba la provincia debía conducir el partido y ellos no estaban convencidos. Lo pidieron durante muchos años y después no se convencieron más de algo que habían pedido durante 12 años. Yo no estaba de acuerdo con lo que ellos pensaban, pero dimos batalla en el plano de la política y de los votos. Bueno, a uno le toco ganar y a otro perder, pero eso puede cambiar, puede variar.

Seguro que nos vamos a enfrentar durante el primer semestre del año que viene y a uno le tocará ganar y a otro le tocará perder, como corresponde. Y quien gana, esto no se da tan así, pero quien gana gobierna, y quien pierde acompaña. No se da así, para nada.

Mano a mano exclusivo con el Gobernador Sergio Uñac - Parte 2

-¿Qué opinión tiene y cómo lo ve a Marcelo Orrego, que también puede ser un potencial rival, muy probable rival en la misma elección? Como principal emergente de la oposición que creo que lo es Marcelo, ¿Cómo lo ve?

-Yo los veo a todos muy bien. Hemos competido muchas veces ya y el resultado ha sido favorable a nosotros, pero eso puede variar. Todos son buenas personas, tiene que solo convencer al electorado, mostrar un camino, y defenderlo. A él y en general a todos, a Fabián, Gioja, Turcumán, Arancibia, los Libertarios, los veo a todos espectaculares, me parece que va a ser una excelente competencia.

El sector que yo represento es un sector consolidado, pero no quiere decir nada más que eso, vamos a tener que salir a obtener o a lograr la atención de los sanjuaninos y el acompañamiento fundamentalmente.

Yo insto a que sea una excelente competencia, que los sanjuaninos tengan muchas opciones para poder votar, eso me parece que es lo más importante, que no haya una cuestión uniforme, que tenga que haber una sola persona que supuestamente debería conducir todo porque es el iluminado, no. Acá va a haber una multiplicidad de proyectos, tiene que haber una multiplicidad de proyectos.

-¿No los hay todavía?

-No, si los hay, por ahí no se conocen bien. Los sanjuaninos saben lo que yo pienso. Hoy día hay un feriado nacional, y a mí me pareció que había que trabajar. Y así como hay cosas de la gestión anterior de Macri que acompañé y otras que me parecieron aberrantes, por ejemplo, el ingreso de 100 millones de litros de vino, la paralización de la obra pública, el castigo a los más necesitados de mi provincia porque yo no acompañé la reforma previsional, esas cosas las marqué, además. Pertenezco a este gobierno nacional, pero me pareció que el feriado era en vano. Nosotros la 9 de Julio lo más cercana la tenemos a través de un televisor, que es donde se va a concentrar la Selección y la gente, entonces acá, con esa misma naturalidad con la que de manejé en el periodo anterior con un presidente que no tenían nada que ver conmigo, con esa misma naturalidad me manejé en este periodo.

-¿Le cuesta contradecir a Alberto?

-Cuando yo estoy convencido de algo no. Yo no lo voy a contradecir a él por ganar un espacio. Lo hago porque estoy convencido que el camino es este, de que me parece bien que eso se dé, porque ya se está viendo desde temprano una manifestación en positivo a favor de la Selección en la 9 de Julio, pero el resto del país y el interior, es importante que los gobernantes miren, no debería ser así, que hay una Capital y un AMBA, y un interior que por ahí tenemos distintas lógicas de funcionamiento.

-¿En campaña, la gestión nacional que está un poco caída, tira para abajo?

-Eh, bueno hay cosas que la sociedad esperaba del Gobierno Nacional que por distintas circunstancias no se han dado. Hay que considerar también que en el medio hubo dos años de pandemia y que eso impidió obtener todo lo que se pretendía obtener, pero bueno, el país tiene menos de un 7% de desocupación, y sí ha crecido al 10% y este año parece que se va a crecer a un 5%. Nosotros estamos creciendo al 10% este año, casi al doble de lo nacional.

Creo que hubiese sido mejor que hubiesen sido mayores los resultados nacionales, esa es una realidad, pero es lo que tenemos, y no podemos desdecirnos de lo que hemos expresado durante mucho tiempo, pero me quedo con esta gestión y no con la gestión de Macri, donde sin necesidad, porque había sobre stock vínico, y los productores y los vitivinícola de la provincia lo saben, y un día ingresaron 100 millones de litros de vino, y veíamos todos un convoy de camiones, 100, 200 camiones acá, y 500, 1.000 camiones en Mendoza con vino ingresado de Chile. Esas son las cosas a las cuales no debemos volver. Si esta gestión no fue todo lo positivo de lo que la gente pensó miremos hacia adelante, no volvamos hacia atrás.

-¿Se lo recordó el otro día al sector empresario?

-Lo voy a hacer hasta el último minuto. Yo me voy a quedar tranquilo de poder contar lo que nos pasó.

-Hay un sector de la sociedad, especialmente el sector empresario, que apoya a la gestión de Macri.

-Lo que yo he dicho no es opinión, es un dato. Los datos son números duros, o hechos duros. Esto pasó. No es que yo subjetivamente diga lo que, a mí, no. Esto fue así, y lo que estoy contando fue así.

Ayer inauguré cloacas en Valle Fértil, cosas que no pasaba. Lo que parecía que era obra pública de los centros urbanos nosotros lo hemos llevado a todos los municipios de la provincia, a excepción de Calingasta que empiezan el año que viene. Esa obra se inició porque yo la pedí en la época de Macri y me la paralizaron, nunca más me mandaron plata, estuvo parada durante dos años hasta que la retomamos en este gobierno, entonces yo en eso no puedo ser desagradecido.

-Es cloaca, empresa constructora, mano de obra.

-Mano de obra para el sector. Anuncié un paquete de pavimentación para recuperar lo que había roto la obra cloacal que están compleja la construcción. Vamos a ir recordando todas estas cosas, como corresponde.

-¿Va a ser un eje de campaña ese?

-Si, pero, además, para no cometer los mismos errores. Acá no hay que olvidarse lo que nos pasó, ni antes ni ahora, y eso nos permitirá seguir mirando hacia adelante. El futuro no va a venir a mostros. Nosotros tenemos que ir hacia el futuro. Si nos quedamos de brazos cruzados esperando a qué hora llega el futuro por mí, eso no va a ocurrir. Nos debemos proponer con caminos ciertos y serios para poder llegar hacia el futuro, y en ese camino San Juan está anotado, y no deberíamos desaprovecharlo y esto es socialmente, no políticamente.

-Hablando de futuro y volviendo a la arena política nacional, ¿descomprimió la salida de Cristina del centro de la escena política nacional con su renunciamiento a la candidatura presidencial? Me dio la sensación que en algunos sectores de PJ Nacional fue como una sensación de descomprensión, y después también de “bueno, ¿y ahora?”

-Yo la verdad que no pensaba que Cristina hubiese sido candidata a presidenta o vicepresidenta en el 2023. Es un pensamiento personal. Quizás he conversado con algunos sectores del peronismo y con varios referentes del kirchnerismo también. Si sorprendió con esa declaración hace algunas semanas atrás, si sorprendió, cambiaron las cosas. Es normal que así sea, yo creo que se merece vivir mucho más tranquila de lo que lo ha hecho hasta la fecha. Veo, en lo personal, una salida de ese tipo para mí, ya no hablando de ella, ya hablando de mí, un día decir “hasta acá llego”, porque además quienes están por debajo nuestro generacionalmente hablando también deben tener oportunidad para poderse desarrollar. Si yo estoy hasta los 90, si es que llego, no es razonable que los demás sigan esperando porque yo nunca me quiero correr. Me parece una decisión inteligente.

En el peronismo inmediatamente empiezan a haber conversaciones, ocurrió con gobernadores y la CGT.

_ABC2782.JPG

-¿Y Uñac a nivel nacional?

-Acá estamos. No. Es verdad que se han acelerado algunas cosas, porque además la sociedad lo sabe. Se han acelerado conversaciones con sectores empresarios, sectores religiosos, de todos los credos.

-¿Hay gente que pone una fichita en Uñac?

-Si te digo que sí es muy vanidoso, y si te digo que no es muy mentiroso.

No creo que ahora, no lo veo, si creo que hay 10 personas que pueden tallar en las definiciones respecto de lo que puede pasar en la política argentina dentro de mi sector, del sector al que pertenezco y yo aspiro, puede ser que sea así, pero lo vamos a poner en el plano de las aspiraciones, yo aspiro a ser una de esas personas. Ya con eso, te imaginaras que salgo de Pocito, soy del interior del interior, haber llegado acá y ahí obviamente poder tener la oportunidad de expresarse en esos ámbitos es un gran paso.

-¿Hay algún candidato a presidente del peronismo dentro del ambiento en el que esta que mira con mayor simpatía?

-No, todavía no, honestamente.

-Y como líder provincial, tal vez un desafío es garantizar la paz en los departamentos. Con esto de la Ley de Lemas hay mucha aspiración suelta, es noble y es enriquecedor en un punto, pero hay muchos sectores, el sector que se referencia con usted, otro sector con Massa, otro sector con Gioja, el bloquismo, ¿Cómo garantizar la paz en los departamentos para que sea una competencia constructiva?

“Esto debe llevar un proceso de maduración. Este nuevo sistema que fue casi consensuado por todo el sector oficialista, los más o menos oficialistas, lo vimos como una oportunidad para que surgiera nuevos dirigentes también, como surgió Uñac en Pocito en 1995, Hensel en Sarmiento, Garcés en Calingasta, Martinazzo, etc. El propio Roberto Basualdo, que fue candidato en su momento. Me parece que esto no tiene que ser una actividad de quienes están, hay que proponer herramientas para que los nuevos puedan subirse a este carro de la política y que puedan proponer miradas, reformas, visiones que por ahí uno no las está teniendo. Yo voy a garantizar eso porque primero, acá no hay enemigos, puede llegar a haber adversarios, digo porque estamos compitiendo, yo voy a competir contra ellos y quiero ganarles y ellos van pretender ganarme a mí, pero en todo caso “adversarios”, y si hay adversarios, no están dentro de los que compiten en el peronismo. Nosotros tenemos una visión, sabemos lo que queremos, el adversario está para quienes creen que el mercado es el que tiene que conducir al Estado, que eso es lo que piensa Juntos por el Cambio de manera general. Ellos piensan que el Ministerio de Salud Nacional no debería ser más ministerio, debía ser secretaría, y lo hicieron. Ellos piensan que no es necesaria la obra pública, y por eso la obra pública la pusieron debajo del Ministerio del Interior, la manejaba en aquel momento Rogelio Frigerio. Digo, ¿eso es lo que queremos?

Nosotros sabemos que no, quienes somos parte de este frente en la provincia de San Juan y la competencia va a ser contra eso. Si en San Juan pretendemos, porque además no se vi una foto en Costa Salguero lanzando candidatos provinciales y no hay nada más centralista que eso. Vi no solo el candidato de San Juan, de todas las provincias argentinas lanzándose en Cota Salguero. Ah bueno, si eso es lo que viene, y el peronismo no sabe defender eso. Más allá del peronismo, si los sanjuaninos no sabemos defender eso, no toman vino porque no les gusta, no hacen minería, pero viven en edificios donde el 95% de los materiales provienen de la minería, no les gusta la minería, pero andan en auto, que el 90% de los componentes depende de la minería. Eso es lo que nosotros tenemos que defender.

Mano a mano exclusivo con el Gobernador Sergio Uñac - Parte 3

-¿Pero con fue amigo a veces adentro?

-Pero bienvenido. Yo he dado batallas, yo no terminé acordando detrás de un escritorio porque tenía miedo a una elección interna. Yo di una interna y el único que perdía en la interna en el caso que no fuese ganador era yo, porque en definitiva ponía en juego el gobierno y sin embargo di una interna. No compartí, nunca lo hubiese hecho yo si estaba en otra posición, pero la di a la interna, y gracias a dios la ganamos. Me parece que lo coherente siempre termina triunfando.

-Un par de ejemplos concretos que el quiero consultar son de Rawson y Capital, dos departamentos importantes a nivel cualitativo, que conduce el peronismo y que tiene lucha interna relevante, los dos con intendentes participando y candidatos algunos allegados a ustedes, otros no tanto, pero cuestionando esas gestiones. Un párrafo sobre cada uno de los dos.

-Tenemos que mantener esos municipios dentro del oficialismo, y que los candidatos van a tener que establecer una lógica de trabajo y de entendimiento. Ellos no están por encima de la provincia, la provincia es como el continente, lo que nos contiene a todos. La competencia tiene que ser tal que la sociedad ve que compiten, pero no pasa la línea de la lucha personal o frontal. Yo me voy a encargar de garantizarlo, pero necesito de la colaboración de todos también ahí.

-El desafío de conquistar territorios que el oficialismo no conduce, como Rivadavia, Santa Lucia.

-9 de Julio. Lo vemos muy cerca, pero una cosa es lo que yo vea y otra cosa lo que puede llegar a pasar.

-¿Usted empuja a los candidatos o los candidatos vienen y le golpean la puerta?

-Yo por ahí visibilizo algún candidato que quizás por ahí ni él se da cuenta, pero yo le veo muchas aptitudes y lo traigo. Después hay mucha gente que viene a hablar y que quiere participar, y yo los insto a que sea así. Lo razonable sería dos o tres candidatos por departamento, más de eso no.

-¿Y para Gobernador?

-Dos o tres también. Puede haber tres. No sé quiénes. Mi sector seguro, que puede ser un candidato o yo. El sector del giojismo también.

-¿El Massimo?

-También puede ser, yo lo veo bien.

-¿Por adentro?

-Si, sería muy bueno porque además ellos son parte del gobierno. Siempre lo imagino por adentro, pero esa no es una definición que deba dar yo. La debe dar el massismo obviamente

-¿Pero usted con Massa?

-Tenemos buena relación

-Ha tenido un gesto importante con Massa, económico y político.

-Sí, de los dos. Con él y con el país.

-Que fue comprar con el Fondo Anti cíclico vencimiento en pesos de la deuda argentina

-Si. Es un gesto de confianza, también nos conviene porque se pagaba una tasa que no estábamos pudiendo colocar nosotros en esa tasa el dinero, me parece que le convino a ellos, a notros. Fue un ganar – ganar.

-Y en lo político también

-Si, a nivel político también. Los gobernadores que pudimos acompañamos eso.