Fiesta del Sol: ¿quedará fija en octubre y volverá al autódromo El Zonda?

El ministro de Turismo, Deporte y Cultura de San Juan, Guido Romero, pasó por el programa Paren las Rotativas (Canal 13 San Juan) y dejó jugosas declaraciones sobre las ideas oficiales para el manejo de la Fiesta Nacional del Sol y otros eventos en la provincia. Este año la FNS se trasladó a octubre, fecha que podría quedar fija, a la vez que no descartó el funcionario que regrese a hacerse el espectáculo final en el predio del autódromo de Zonda.

Romero analizó sobre el traslado de febrero a octubre de la Fiesta del Sol que "yo creo que fue una decisión excelente del gobernador Marcelo Orrego. No estaban dadas las condiciones dentro del esquema que el gobernador quería la fiesta, que se pudiera hacer en dos meses. Con enero en el medio, que a lo mejor para nosotros era de temporada alta, para trabajar, no coincidió, pero para el empresariado no. Y el gobernador aspira a que esa fiesta sea 100% autofinanciable. Y para eso había que ir a tocar la puerta a los privados, a seducirlos, decirles que nos acompañaran, que pusieran su stand, que nos apoyaran en esta oportunidad que está tan difícil la situación. Y desde el punto de vista artístico-técnico, o de la técnica artística, era imposible poder realizarla con un espectáculo final, que es lo que realmente al artista sanjuanino le sirve, el espectáculo".

Sobre volver a octubre como fecha fija de la FNS, dijo que no descarta nada. "La verdad que eso es algo que se está evaluando, que no depende solamente de nosotros, porque la realidad es que habría que modificar una ley, la FNS está instituida por ley, con la fecha en cuestión. Entonces, cualquier modificación hay que modificar la ley. Ahora se hizo en un momento en que estamos en un receso (legislativo), estamos en la emergencia también".

A Romero le gusta más octubre. "Cuando empezó la Fiesta del Sol era en octubre. Yo personalmente creo que es un clima un poco más amigable. Si ustedes se ponen a ver la historia de la Fiesta del Sol, varias veces se han suspendido noches por las lluvias".

También se explayó sobre cambiar la sede de la Fiesta que hoy se hace en el complejo Costanera de Chimbas, para que regrese a Rivadavia, en el Autódromo de Zonda. "Yo creo que los dos tienen su encanto, totalmente distintos, pero los dos tienen su encanto. En Chimbas es bonito el espectáculo final, y se han logrado espectáculos finales que realmente han estado muy buenos. Y el Zonda tenés el cerro, o sea, podés jugar con un montón de situaciones con ese cerro. Ahora, ¿Cuál es más lindo? Son distintos. El predio de Chimbas creo que es muy bueno, y volver al de Zonda es volver a varios años atrás, en donde también estuvo muy bueno. Yo creo que en su momento, el único inconveniente que tuvo el Zonda es la llegada, la salida, el embotellamiento. Chimbas también, pero me parece que es un poco menos".

image.png

Se viene hablando también del regreso de la elección de la Reina del Sol. Romero respondió que "no lo hemos evaluado a eso. La mayoría de las fiestas nacionales tiene ya sea reinas o embajadoras, pero la realidad es que no es un tema que hayamos conversado con el gobernador, no es un tema que nosotros lo tengamos hoy en agenda. La realidad es que la Fiesta del Sol nos lleva muchos otros temas más importantes".

FNS "autofinanciable"

Romero habló de la necesidad de hacer una Fiesta del Sol más austera y dijo que la idea es que sea "autofinanciable". Evitó cuestionar al gobierno anterior, al decir sobre la FNS 2023 que "desconozco si hubo excesos pero pero fue una fiesta imponente, o sea, a nivel no imponente por lo excelente, sino por la cantidad de artistas y del nivel que hubo. Pero hoy estamos por el presupuesto absolutamente diferente".

¿Autofinanciable qué quiere decir? "Que se pague con el esponsoreo todo", aclaró, a la par que anticipó que "ahora estamos trabajando, conversando con la parte privada".

Se mostró cauto: "Veremos hasta dónde se puede llegar. El gobernador tiene sus prioridades, y lo ha dicho. Las prioridades son la educación, la salud, la seguridad. Lo ha dicho. ¿Eso significa que no nos apoya a nosotros en la parte deportiva, cultural o turística? No, muy lejos. Al contrario, cada vez que vamos y le tocamos la puerta y le decimos, gobernador, venimos con esta idea nos dice vamos adelante a ver cómo lo podemos hacer dentro de nuestro esquema", sentenció el ministro.

¿Cuál va a ser el tema de la Fiesta del Sol 2024? El ministro aseguró que no está definido. "En realidad vamos a empezar pronto. Seguramente lo va a anunciar el gobernador, vamos a anunciar una convocatoria para preguntar cuáles son los temas que la gente para que se analice el tema. Empezar a jugar con los temas, con cuál es el tema que más le gusta a la sociedad, cuál es el tema que nosotros podemos discutir. Nuestra identidad, nuestra historia".

Y confirmó que serán tres días de FNS. "Dentro del presupuesto, dentro de los tres días que nosotros le vamos a dar a la fiesta. Uno de ellos va a ser el espectáculo central con artistas locales. El gobernador capaz que nos sorprende con algún artista, pero será con la mayor calidad, la mayor magnitud posible dentro de nuestro presupuesto", afirmó.

Mesura con los eventos

"Tratamos de cuidar el peso, que nos sirva", dijo Romero sobre cómo se manejarán con los eventos y espectáculos en San Juan. "De repente podemos generar un espectáculo con todas las delegaciones que nos representaron en enero e hicimos en el anfiteatro del Auditorio un hermoso evento que fue la gente con sus familias, claramente para nosotros fue un evento que estuvo dentro de nuestras posibilidades económicas, que fue de altísimo nivel porque estaban delegaciones que salieron campeonas, que salieron subcampeonas. La gente aplaudió parada durante dos o tres minutos. Fue un espectáculo hermoso y fue gratuito para la gente. Y para nosotros estaba dentro de nuestras posibilidades. Entonces, siempre que nosotros podamos ir generando estas situaciones, las vamos a seguir haciendo", detalló.

Analizó que "cuando postergamos la FNS el tema eran los artistas. Yo me junté con todos los artistas, con todos y les dije, bueno, vayamos generando espectáculos chicos que a ustedes les sirvan. Yo estoy notando que al sanjuanino le está gustando mucho el arte sanjuanino. Yo siempre pongo un ejemplo de Ale Segovia que llena los teatros. Si el Ale no se hubiera reinventado o no hubiera hecho ese cambio en su arte, lo hubiéramos tenido que llenarlo con un stand-up de Buenos Aires. Es cuestión también a veces de darle visualidad a los artistas nuestros", destacó.

En esta línea, dijo que "hay veces que determinados eventos gotean o derraman al gastronómico, al hotelero, mueven la rueda de los servicios sanjuaninos, y todo una realidad. Pero nosotros nos tenemos que mover dentro de un esquema de que podamos traer el evento. Evitar excesos".

Balance positivo

image.png

"Nos ha tocado en un contexto difícil desde el punto de vista económico nacional y obviamente San Juan no escapa a eso. Nos tocó entrar en una época del año en donde en el tema turístico cualquier campaña que pudiéramos iniciar ya estábamos tarde", dijo Romero sobre cómo encaró este inicio de gestión. "Nos ha tocado en un contexto difícil desde el punto de vista económico nacional y obviamente San Juan no escapa a eso. Nos tocó entrar en una época del año en donde en el tema turístico cualquier campaña que pudiéramos iniciar ya estábamos tarde", dijo Romero sobre cómo encaró este inicio de gestión.

"Diciembre, una semana, ya se te pasó diciembre con las fiestas y todo y ya empezaste con enero y arrancar en un contexto muy difícil turísticamente nacional, de San Juan también. Sin embargo pudimos crear un programa de San Juan para los sanjuaninos porque nosotros entendíamos que el turismo podía ir por ese lado. Fue un programa que empezamos con 80 prestadores que acompañaron con sus promociones y ahora estamos con más de 140", afirmó.

A modo de balance declaró que "San Juan en febrero ha terminado con un 40% de promedio y con casi 43.000 turistas en febrero. No es un número para festejar ni mucho menos, pero podría ser. En Cultura entramos también complicado porque nosotros el día primero de enero pudimos mandar nuestras delegaciones a Jesús María, a Laborde, a Precosquín, a Cosquín. Se pudo realizar. Y deportivamente estábamos en enero con todo el tema de la vuelta ciclística, todo el calendario ciclístico y pudimos realizarlo con austeridad, dándole una fuerte impronta local de San Juan, nacional".

-Vuelta a San Juan

Sobre la Vuelta Ciclista a San Juan, aseguró que "nosotros este año hemos gastado 5 millones de pesos, mientras que en la gestión anterior fueron cerca de mil millones, pero aclaró que "es comparar dos cosas totalmente distintas. El otro es un andamiaje que tenés que traer todos los equipos internacionales, alojar los pasajes aéreos, o sea, los honorarios de los equipos. Es totalmente distinto. La realidad es que las transmisiones nosotros no lo podíamos hacer. Entonces nos acomodamos a la situación económica, hicimos una vuelta de San Juan más que digna, con muy buen nivel. Mucha gente".

¿Y el año que viene? "Hay que esperar un poco. En este país, programar el año que viene. Pero no se descarta. Nosotros vamos a ir evaluando con el gobernador a medida que vamos viendo la situación económica. Dentro de la situación económica nosotros vamos acomodándonos y tratando de hacer los eventos que podamos hacer, acompañar a los privados en los eventos que puedan hacer, tanto culturalmente, turísticamente, como deportivamente. Nosotros acompañamos a los privados, los incentivamos a que ellos realicen su actividad. Es muy importante que les vaya bien".

-Autódromos y velódromo

"Con el Autódromo del Villicum estamos negociando y viendo fechas en donde bueno, eso le produciría a San Juan a lo mejor la posibilidad de que vengan gente de afuera, ocupar clases hoteleras, gastronómica y obviamente mover el Villicum porque no hay nada peor para cualquier bien que uno tenga no usarlo", afirmó Romero.

También opinó que "claramente en el caso del Villicum nosotros teníamos un autódromo emblemático. Hace 5 años no se usa. El mejor autódromo en la Argentina para muchos. Usted lo escucha Traverso y dice que no te podés recibir de piloto si no pasaste por el Zonda. Yo fui a verlo con el ministro de Infraestructura. Estuvimos caminándolo. Y bueno, estamos viendo".

En el caso del uso del Velódromo, dijo que "es más complicado". Y recordó que esta semana hubo actividad en el velódromo, contó que hubo equipos, las selecciones juveniles y estuvieron entrenando, al igual que en el Autódromo El Zonda.

Por otro lado, informó que "al Autódromo Zonda le faltan algunas cosas, que podés correr en sonda a nivel nacional, ¿no? En lo que es TC2000 y TOPRACE. En el caso de esas dos actividades el año pasado había una fecha de TC2000 para noviembre y no se llegaron, no se llegaron con los arreglos. Pero bueno, se están analizando los costos de esos arreglos que faltaron. Son unos paredones y algunas otras cosas más".

¿Habrá TC en El Villicum? "Es una posibilidad, es caro, pero bueno, la realidad también estamos charlando, el gobernador está conversando. Le gusta, le gusta, pero la realidad que bueno, como vengo diciendo, son eventos que se están charlando y que si en algún momento salen adelante, seguramente el gobernador hará el anuncio y lo haremos dentro de nuestra órbita", anunció.

En cambio, sobre el regreso del fútbol grande en el Estadio del Bicentenario, consideró que "Eso está más difícil".

Reviví la nota completa a continuación: