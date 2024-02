Ni reina ni embajadora, qué les gustaría a los sanjuaninos para la Fiesta Nacional del Sol

Este año la Fiesta Nacional del Sol se hará en octubre y no en febrero, según anunció el Gobierno Provincial, en busca de organizar mejor este evento que es sello identitario de San Juan. Entre los posibles cambios circuló el regreso de la elección de la reina y virreina, que desde 2019 fue dejada de lado para darle lugar a un rol aggiornado de la mujer en el certamen. Entre los sanjuaninos y sanjuaninos esa idea prende a medias, y están más a favor de que directamente no se elija nada. Así se pudo conocer de acuerdo a los resultados de una encuesta de Tiempo de San Juan entre sus lectores y lectoras.

De acuerdo a esta encuesta, ante la pregunta de "¿Te gustaría que vuelva a elegirse la Reina Nacional del Sol en San Juan?", gana el NO por amplia mayoría: 6 de cada 10 no quieren. No obstante, casi un 36 % de un total de 8.947 votos, es decir, 3.201 votantes, está a favor de que regrese el cetro y la corona y de definir soberanas de la FNS. El argumento es que la reina resulta ser una figura más atractiva para el evento.