Tips para elegir el tono perfecto de labial rojo, color que volverá a conquistar la escena este verano

Si hablamos de maquillaje y de los clásicos, sin duda lo primero que se nos viene a la cabeza es el labial rojo , un infaltable a la hora de ponerle color y vida al rostro. Todo parece indicar que el reinado del nude terminó o comienza a debilitarse, y los tonos rojos comienzan a ganar terreno, de cara a los meses más cálidos del año. Lo mejor de este color es que hay una amplia variedad de tonos para todos los gustos.

Hay quienes consideran que el rojo no es un tono ideal, debido a que resalta, es llamativo y suele ser asociado a looks más sensuales o románticos, por lo que pensar en utilizar este color para el diario puede parecer para algunas personas una locura, pero lo cierto es que, encontrando el tono correcto, todas las dudas se disipan.

¿Cómo encontrar tu rojo perfecto?

Elegir el labial correcto no es un capricho, tiene mucho que ver con tu subtono de piel. Dependiendo de esto, podemos encontrar la siguiente guía básica:

Pieles cálidas: los rojos anaranjados o corales iluminan y dan frescura.

Pieles frías: los rojos con base azul o cereza destacan y aportan contraste.

Pieles neutras: podés jugar con ambas gamas y adaptarlas a la ocasión.

Formas de aplicarlo según el efecto que busques

El rojo es un color versátil. Lo podés usar de distintas maneras dependiendo de la ocasión o el ánimo del día:

Intenso y definido: delineás previamente, rellenás y después aplicás el labial en barra. El resultado es sofisticado.

Suave y difuminado: das pequeños golpecitos con los dedos y obtenés un efecto acuarelado, fresco y más relajado.

En cualquiera de sus versiones, los labios rojos cambian el eje de tu maquillaje y funcionan incluso sin necesidad de más.

El impacto emocional de llevar labios rojos

Más allá de la estética, hay un efecto psicológico: maquillarte con rojo puede darte seguridad y energía extra. Actrices como Scarlett Johansson —que lo considera su sello personal, según Vanitatis— lo saben muy bien.

Y no es casualidad que, en los momentos en los que queremos transmitir fuerza, seguridad y confianza recurramos a este tono.

Tips para que dure más

Un truco infalible es preparar bien los labios: exfoliarlos suavemente y aplicar bálsamo hidratante antes de pintarlos.