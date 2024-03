Francisco Zito y las 5 piezas de diseño que reflejan la naturaleza de San Juan

Embed - Ingrid Grudke on Instagram: "#DISEÑOARGENTINO #diseñofederal @fran.zit.altacostura diseñador de moda de San Juan presento una pequeña muestra de indumentos inspirados en la obra del artista plástico, sanjuanino también, Carlos Gómez Centurión, que se encuentra desde diciembre expuesta en el hotel @hiltonbuenosaires Me encanta cuando me invitan a participar de una exposición diferente. Me interesa conocer otras comunidades apasionadas de lo que producen. Me da curiosidad saber más y nutrirme de otras personas, intercambiar ideas, opiniones , conocer otras formas de pensar y de expresarse en este mundo me llena de entusiasmo. Esto me peoduce felicidad. somos muchas las personas que creemos que nos podemos potenciar más con amor, empatía y generosidad. Así lo creo yo Se disfruta ! Bienvenidos a mi mundo! #ingridgrudke #diseñoargentino #hechoenargentina #diseño #creatividad cámara @charlyvillagran @silkeymundial.ok" View this post on Instagram A post shared by Ingrid Grudke (@ingridgrudke)

Los imponentes diseños fueron modelados por destacadas personalidades de la moda, la cultura y el emprendeduriosmo: Ingrid Grudke, modelo e ícono de la moda en Argentina; Virginia Agote, gestora cultural y curadora, ex directora del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y directora del complejo musical Auditorio Juan Victoria; Flora Alvarado, artista visual y voz del colectivo de identidad marrón argentina; Mercedes Pereyra, diseñadora y emprendedora sostenible y Camila Crescimbeni, Business Development and Institutional Relations Manager en The Future Co.

Zito, compuso y craneó estos 5 trajes impactantes en un proceso que duró meses de trabajo colectivo y a través de ellos pudo fusionar las obras de Gómez Centurión con la motivación de transformarlos en diseños de vanguardia. La superposición de distintas telas y transparencias a fin de recrear la interpretación del pintor y su mirada de la cordillera sanjuanina, generaron una colección que impactó tanto a los presentes como a los "fashionistas" en redes sociales.

Embed - Carlos Gomez Centurion on Instagram: "LA TIERRA NOS HABLA #carlosgomezcenturion, @terefmoujan y @joaquinfargas Con curaduría de @benegadandy y organización de @christyrusso_pr En el @hiltonbuenosaires" View this post on Instagram A post shared by Carlos Gomez Centurion (@carlosgomezcenturion)

El resultado fue una imponente performance con preludio de La Valquiria de Wagner sonando de fondo y el despliegue inspirador de 5 mujeres "caminando" los diseños de tinte sanjuanino hasta el último hilo.

Tendencias , recursos, colaboración y sostenibilidad:

Con un estilo muy editorial, Zito dijo mucho sobre San Juan en esta oportunidad. Si bien sus diseños siempre marcan una diferencia en la representación artística de vanguardia en la provincia, este momento genera un antes y un después en su profesión. Grandes cambios en la industria de la moda han surgido de las colaboraciones de artistas como la de este caso y si bien las repercusiones recién comienzan, es claro que queda "mucha tela por cortar".

La estrategia es clara: un fuerte mensaje de empoderamiento femenino, la imponencia de nuestra tierra y su vida, la creatividad y la exploración como motor del arte, el reciclaje y la sustentabilidad como presente para pensar el futuro de la moda.