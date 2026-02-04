Color de verano: cuando el cabello se vuelve luz

El cabello habla. Dice quiénes somos antes de que abramos la boca y, sin exagerar, puede cambiar el ánimo de un día entero. Con el verano llega un nuevo lenguaje en coloración que no busca gritar tendencias, sino acompañar la vida real: vernos bien sin complicaciones, sentirnos cómodas en nuestra piel y no depender del espejo para confirmar si algo está bien. El color se vuelve más sensorial, más suave, más propio.

Durante años, el balayage y las mechas luminosas dominaron la escena. Fueron técnicas que aportaron luz, dimensión y movimiento, y que muchas amaron por su efecto playero eterno. Pero este verano 2026 aparece un giro interesante: los colores se integran a la raíz, se mezclan en capas finas y casi se confunden con el tono natural del cabello. No es abandonar la luz, sino permitir que parezca crecer desde adentro. A ese gesto le llamamos color melting, una manera de fundir tonos que se comportan como acuarelas. Lo más lindo es que crece bien, sin avisarte que tenés raíz, sin recordarte fechas de salón, sin exigirte tanto.

ec4a1a76164d611c45726be295f497a6

En paralelo sucede algo inesperado: el regreso del color sólido. En tiempos de estética “clean”, (limpiar) muchas mujeres están eligiendo un tono uniforme, profundo y brillante, que se sostiene solo. Es un look minimalista, casi editorial, que habla de madurez y calma. Un castaño chocolate pulido, un rubio miel parejo o un cobrizo terracota que parece recién lustrado. El impacto está en el brillo y en la salud del cabello; dos cosas que ninguna tendencia logra imitar.

48169e016cccaff13023960f6bf099b4

Lo importante es que no hay un color ideal universal, porque la belleza nunca funcionó así. La mejor tendencia es la que acompaña la piel y la personalidad. Para las rubias, el verano trae una paleta más natural: miel cálido, vainilla cremosa, arena dorada. Suavizan rasgos, iluminan sin esfuerzo y favorecen especialmente pieles cálidas y medias. Para quienes tienen un subtono frío, el rubio champán o perla agrega una elegancia silenciosa. Y si la idea es sumar dimensión sin caer en el balayage clásico, un melting en manteca y miel queda irresistible bajo el sol.

Los castaños se convierten en protagonistas discretos y refinados. Chocolate sedoso, avellana tostada y moka cremoso —el mismo moka que venimos viendo también en moda—, aportan calidez y armonía. En versión sólida son imponentes; en melting con velos muy finos de caramelo o dorado, tienen un movimiento luminoso y natural. Muchas mujeres descubren que un buen castaño puede ser más favorecedor que cualquier rubio, y no están equivocadas.

95565677c34d8c24edb00476f304e03f

Los cobrizos regresan, pero versionados. Cobre quemado, strawberry brunette, terracota e incluso esos cobres italianos que parecen vino bajo el sol. Van muy bien en pieles claras y también en morenas con subtono cálido. El secreto es el brillo: un cobrizo mate se apaga; uno luminoso enciende el rostro y levanta cualquier look de verano. Y en pieles muy blancas, puede ser una de las elecciones más sofisticadas de la temporada.

ca4a3b147b6c5a64a0d2a23fb56f32ec

Los negros y oscuros también encuentran su lugar. Negro tinta, café profundo o espresso sólido, que en versión uniforme logran una presencia rotunda y elegante. En melting se suavizan y toman una expresión más tierna. Son colores que, lejos de endurecer, pueden realzar facciones y resaltar la mirada.

Hay otra palabra clave que define esta temporada: mantenimiento. Después de años de correr detrás de técnicas que exigían visitas frecuentes al salón, el verano nos invita a colores que crecen en paz, raíces amigables y un cronograma más relajado. El brillo se vuelve protagonista y ahí entran los gloss, los baños de luz, las hidrataciones profundas y los protectores solares capilares, tan necesarios como el protector en la piel. Un cabello brillante siempre se ve más sano, más joven y más fresco.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Color de verano: cuando el cabello se vuelve luz Poder elegir un color que acompañe nuestro ritmo, nuestro humor y nuestro estilo sin explicaciones, es la clave para este verano. Lee la columna completa de Raffa Andrada en otro miercoles con M de moda en Tiempo de San Juan. Te leemos en comentarios. www.tiempodesanjuan.com #cabello #sanjuan #colores #tendecias #columna" View this post on Instagram

La verdadera tendencia, si tuviera que nombrarla, es la libertad. Poder elegir un color que acompañe nuestro ritmo, nuestro humor y nuestro estilo sin explicaciones. Si el cabello nos hace sentir más nosotras, si nos ilumina la cara y nos sostiene el ánimo, entonces es el color perfecto.