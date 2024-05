Meding, gerente de Los Azules, ve "difícil" financiar la prometedora mina de cobre sanjuanina sin el RIGI

El gerente general de la futura mina de cobre Los Azules , Michael Meding; dijo que lograr el financiamiento para construirla será complicado si Argentina no cuenta con seguridad jurídica, estabilidad fiscal, impuestos competitivos y facilidad de importación, puntos clave insertos en el régimen de incentivos a grandes inversiones -RIGI- que debe aprobar el Senado.

Pero para lograr las metas precisa financiamiento de grandes capitales y los inversionistas internacionales son esquivos a abrir la billetera en un país que no les brinda seguridad. Meding detalló que de ahora y hasta el 2025, Los Azules debe encontrar financiamiento por U$S 130 millones para la etapa de factibilización e ingeniería. Son U$S 60 millones para terminar la factibilidad y otros 70 millones para elaborar el estudio técnico. Luego, otros 2500 millones para construir la mina de cobre.

“Soy parte de ese equipo que está buscando ese financiamiento, y si bien hay un luz al final del túnel para la Argentina, nosotros estamos esperando que no se pase el tren”, indicó, aludiendo a la necesidad de que se sancione un régimen tributario y fiscal más benévolo, para conseguir inversionistas.

“Esos fondos no se levantan en una bolsa en Buenos Aires, hay que ir al mercado internacional”, dijo al insistir que sería “difícil” lograr el financiamiento para la mina sanjuanina si no sale el RIGI.

Minería del cobre, con un motor apagado

Agregó que la minería en Argentina tiene un potencial enorme, pero está “muy atrás” de sus posibilidades, y la comparó con Chile. Pese a que comparten la misma cordillera, el país vecino que es líder en minería del cobre exporta por 60 mil millones de dólares, y la minería argentina solo por 4.000 millones de dólares. “Argentina esa volando con un motor menos, hay que encenderlo para que esto arranque”, dijo al sugerir como imprescindible la aprobación del régimen de beneficios para grandes inversiones.

“Un camión de 360 toneladas, un molino grande, una planta de electro-obtención no se fabrican en Argentina. El país se tiene que abrir al mundo para traer progreso y desarrollo”, señaló el empresario alemán a Tiempo de San Juan, en el stand que la compañía montó en la Feria Minera que se desarrolla en el predio Cepas Sanjuaninas.

"Estamos proyectando una producción de 155, 160 mil toneladas de cobre por año en San Juan. Al precio de hoy serían 1,6 mil millones de dólares en venta, eso sería más que 33, 34% del producto geográfico de la provincia de San Juan", indicó Michael Meding, gerente general de Los Azules y vicepresidente de Mc Ewen Copper.

“¿Qué pasaría con San Juan si se activan dos o tres proyectos?", se preguntó: "Y, el escenario está bueno. Todos los candidatos para la presidencia han tenido la minería como uno de los pilares del futuro desarrollo económico de la Argentina y eso yo jamás lo había visto. Y ahora tenemos un presidente que es pro mercado, pro apertura, y se espera que va a ser más fácil financiar proyectos de esta magnitud”, dijo en alusión a Milei.

"Hay que generar de vuelta la confianza que se perdió en el país. Hay un dicho que dice que la confianza se gana en gramos y se pierde en kilos, y en Argentina se perdió en muchos kilos", dijo el directivo.

Meding detalló que la megamineria comprende proyectos de muy largo plazo y enormes inversiones, con mucho riesgo técnico. y ante ese escenario, sostuvo que los inversionistas deben tener la confianza de que cuando ponen la inversión en la Argentina, la van a poder girar de nuevo. “Los inversionistas no son una iglesia”, expresó.

Mirá la entrevista completa: