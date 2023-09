El gobierno sanjuanino se despide licitando ocho áreas mineras

“Le pedí expresamente a los directivos del IPEEM, con quienes me reuní para agradecerles todo el apoyo en la gestión, que todas las áreas se volcaran de nuevo a una convocatoria”, dijo a Tiempo de San Juan el ministro de Minería de San Juan, Carlos Astudillo.

Hace pocas semanas, el presidente del IPEEM, Eduardo Machuca, había dicho a este medio que no se iban a realizar licitaciones de áreas mineras porque se aproximaba un cambio de gestión y correspondía al orreguismo ejecutar esa acción. Ahora Machuca está en una misión en el exterior, y Astudillo explicó que era mejor realizar ahora la licitación para que la provincia de San Juan aproveche el buen clima de negocios con la gestión minera sanjuanina.

De hecho aunque los pliegos de bases y condiciones se pueden comprar hasta el 26 de octubre próximo, la apertura y concesión de las áreas quedará para el próximo gobierno de Orrego, ya que será el 14 de marzo de 2024.

“Con ese concepto no podemos decir cerremos todo y que el nuevo gobierno lo haga. No. A través del Ministerio le he marcado al IPEEM que lo más pronto posible se le dé un volumen económico de estudio a las áreas, y se vuelquen al sector privado para su desarrollo. Será la última licitación de áreas mineras nacional e internacional de esta gestión”, aseguró Astudillo.

El funcionario mencionó que es oportuno el momento cuando el índice internacional Fraiser tiene buenas calificaciones para San Juan, cuando el mundo internacional tiene una mirada positiva hacia el desarrollo minera de la provincia, y que incluso resulta convocante para el empresariado. De hecho, el próximo 28 de setiembre se reúne la CAEM en esta provincia.

También justificó la decisión al recordar que el IPEEM está representado por el gobierno actual y también por la oposición, y que si no se aceleraba el llamado se pierde otra temporada, porque los tiempos de exploración en cordillera son cortos. “Además es una convocatoria nacional e internacional, es abierta, el mejor oferente es el que se queda, y hay absoluta transparencia”, indicó el ministro.

Qué se licita

El IPEEM llamó a concurso público de ofertas para la exploración, con opción a explotación bajo contrato de riesgo, de ocho áreas mineras que son las siguientes:

En Iglesia: está la Área 1 conformada por Amarillo 2, Amarillo 5, Amarillo 7 y Amarillo 21, el Área 3 conformada por las zonas Chiz y Marianela, y el Área 10 con la zona Patri, y el Área 11, integrada por las zonas AA7, A12, AA15 Y AA25.

está la Área 1 conformada por Amarillo 2, Amarillo 5, Amarillo 7 y Amarillo 21, el Área 3 conformada por las zonas Chiz y Marianela, y el Área 10 con la zona Patri, y el Área 11, integrada por las zonas AA7, A12, AA15 Y AA25. En Calingasta: Están las Área 5: con la zona Patu, el Área 6, con la zona Chez, el Área 8 con la zona Penne y Kiteck y el Área 9 con las zonas Pía y Anahí.

El pliego de bases y condiciones se puede adquirir en el IPEEM a partir del 26 de octubre y la fecha de apertura de los sobres se realizará el 14 de marzo de 2024 a las 10 horas en su sede, ubicada en Roger Ballet 47 Norte, primer piso, Edificio del Inpres. El valor del pliego es de 5.000 dólares.

En el paquete no se ha incluido el área Del Carmen que fue devuelta por la minera Barrick hace un mes, porque las autoridades provinciales aún no terminan de revisar que el área haya sido devuelta en perfectas condiciones ambientales. Los nombres de las áreas que se licitan en esta oportunidad son desconocidos. De acuerdo a las leyes vigentes, todos los derechos mineros que quedan vacantes tiene prioridad el Estado de tomarlos, con un límite de hasta 100 mil hectáreas.

El IPEEM) de la Provincia de San Juan fue creado en el año 1989 por Ley N. º 6029, vigente en Ley Provincial 387-A y el titular de los derechos de propiedad de todos los proyectos mineros en San Juan, estén en etapa de exploración o de explotación.

Uno de los pilares de la política minera de la actual gestión de gobierno es que las concesiones mineras son para trabajarlas. Esto ha permitido que San Juan año tras año lidere las inversiones en exploración a nivel nacional. De esta forma, se estimula la diversificación de la matriz productiva, generando y manteniendo un desarrollo integral de la cadena de valor minera, beneficiando además a proveedores, productores y mejorando la calidad de vida de las comunidades locales.