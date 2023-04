Mendoza no adherirá a la Ley Alcohol Cero

En la jornada de ayer los senadores nacionales, tras una larga sesión, aprobaron la Ley Alcohol Cero, con 48 votos a favor y 9 en contra. La normativa implica que no habrá tolerancia en los controles de tránsito si el conductor tiene alcohol en sangre, aunque sea mínima la graduación. Tras el OK de Senadores, algunas provincias ya manifestaron no adherirse, como Mendoza.