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INDEC

La industria repuntó en marzo y cortó una racha de ocho meses a la baja

El INDEC difundió los informes sobre el IPI manufacturero y el ISAC; ambos anotaron una suba marcada en la medición año contra año.

Por Agencia NA
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La construcción anotó un avance superior al 12% en marzo interanual, mientras que la industria cortó una racha negativa de ocho meses consecutivos y subió 5% contra el mismo mes de 2025.

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Ambos datos corresponden a los informes que difundió esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que miden la evolución del sector industrial y la actividad de la construcción en relación con el tercer mes del año.

Industria

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) aumentó un 5% interanual en marzo, al tiempo que subió 3,2% mensual.

Sin embargo, finalizó el primer trimestre del año con una caída del 2,3%.

Así, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación positiva de 3,2% contra febrero, al tiempo que el índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva de 0,6% mensual.

De esta manera, el sector cortó con una racha de ocho meses consecutivos con caídas -desde julio de 2025 hasta febrero de 2026- y retomó el sendero positivo.

En la misma línea, once de las dieciséis divisiones cerraron con variaciones positivas.

Uno por uno, los números de la industria en marzo:

  • Productos de tabaco: 28,2%.
  • Sustancias y productos químicos: 15,9%.
  • Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 13,5%.
  • Madera, papel, edición e impresión: 12,8%.
  • Productos de metal: 9,2%.
  • Alimentos y bebidas: 7,9%.
  • Vehículos automotres, carrocerías, remolques y autopartes: 7,6%.
  • Productos minerales no metálicos: 6,9%.
  • Otro equipo de transporte: 4%.
  • Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: 3,1%.
  • Otros equipos, aparatos e instrumentos: -0,5%.
  • Productos de caucho y plástico: -2,4%.
  • Prendas de vestir, cuero y calzado: -8,9%.
  • Industrias metálicas básicas: -10,1%.
  • Maquinaria y equipo: -11,3%.
  • Productos textiles: -23,3%.
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Construcción

El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) arrojó una suba del 12,7% interanual en marzo, 4,7% mensual contra febrero y cerró el primer trimestre con una variación positiva de 3,9%.

El índice de la serie desestacionalizada mostró una variación de 4,7% respecto mensual y el índice serie tendenciaciclo de 0,7% respecto a febrero.

Así, la construcción anotó su mejor desempeño desde junio del año anterior, cuando se había incrementado 13,9% interanual.

En cuanto a los insumos, doce de los trece elementos subieron en marzo: 24% en artículos sanitarios de cerámica; 18% en pinturas para construcción; 16,2% en hierro redondo y aceros para la construcción; 14,6% en ladrillos huecos; 13,7% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 12,8% en hormigón elaborado; 11,6% en cemento portland; 10,3% en asfalto; 8,7% en pisos

Únicamente el yeso no logró avanzar en marzo, al tiempo que anotó una caída de 4,6%.

Uno por uno, los números de los insumos en marzo

  • Artículos sanitarios de cerámica: 24%.
  • Pinturas para construcción: 18%.
  • Hierro redondo y aceros para la construcción: 16,2%.
  • Ladrillos huecos: 14,6%.
  • Resto de los insumos: 13,7%.
  • Hormigón elaborado: 12,8%.
  • Cemento portland: 11,6%.
  • Asfalto: 10,3%.
  • Pisos y revestimientos cerámicos: 8,7%.
  • Placas de yeso: 7,9%.
  • Cales: 6,5%.
  • Mosaicos graníticos y calcáreos: 5,8%.
  • Yeso: -4,6%.

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción muestran expectativas desfavorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período abril-junio de este año.

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Obras privadas:

  • El 75% de las empresas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses.
  • El 14% estima que disminuirá.
  • El 11% restante estima que aumentará.

Obras públicas:

  • El 60,9% opina que el nivel de actividad no cambiará durante los próximos meses.
  • El 21,6% cree que disminuirá.
  • El 17,5% restante cree que aumentará.

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