La industria repuntó en marzo y cortó una racha de ocho meses a la baja

La construcción anotó un avance superior al 12% en marzo interanual, mientras que la industria cortó una racha negativa de ocho meses consecutivos y subió 5% contra el mismo mes de 2025.

Datos El INDEC dio a conocer el crecimiento del 10,4% de la industria minera

Ambos datos corresponden a los informes que difundió esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) , que miden la evolución del sector industrial y la actividad de la construcción en relación con el tercer mes del año.

Industria

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) aumentó un 5% interanual en marzo, al tiempo que subió 3,2% mensual.

Sin embargo, finalizó el primer trimestre del año con una caída del 2,3%.

Así, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación positiva de 3,2% contra febrero, al tiempo que el índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva de 0,6% mensual.

De esta manera, el sector cortó con una racha de ocho meses consecutivos con caídas -desde julio de 2025 hasta febrero de 2026- y retomó el sendero positivo.

En la misma línea, once de las dieciséis divisiones cerraron con variaciones positivas.

Uno por uno, los números de la industria en marzo:

Productos de tabaco: 28,2%.

Sustancias y productos químicos: 15,9%.

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 13,5%.

Madera, papel, edición e impresión: 12,8%.

Productos de metal: 9,2%.

Alimentos y bebidas: 7,9%.

Vehículos automotres, carrocerías, remolques y autopartes: 7,6%.

Productos minerales no metálicos: 6,9%.

Otro equipo de transporte: 4%.

Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: 3,1%.

Otros equipos, aparatos e instrumentos: -0,5%.

Productos de caucho y plástico: -2,4%.

Prendas de vestir, cuero y calzado: -8,9%.

Industrias metálicas básicas: -10,1%.

Maquinaria y equipo: -11,3%.

Productos textiles: -23,3%.

image

Construcción

El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) arrojó una suba del 12,7% interanual en marzo, 4,7% mensual contra febrero y cerró el primer trimestre con una variación positiva de 3,9%.

El índice de la serie desestacionalizada mostró una variación de 4,7% respecto mensual y el índice serie tendenciaciclo de 0,7% respecto a febrero.

Así, la construcción anotó su mejor desempeño desde junio del año anterior, cuando se había incrementado 13,9% interanual.

En cuanto a los insumos, doce de los trece elementos subieron en marzo: 24% en artículos sanitarios de cerámica; 18% en pinturas para construcción; 16,2% en hierro redondo y aceros para la construcción; 14,6% en ladrillos huecos; 13,7% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 12,8% en hormigón elaborado; 11,6% en cemento portland; 10,3% en asfalto; 8,7% en pisos

Únicamente el yeso no logró avanzar en marzo, al tiempo que anotó una caída de 4,6%.

Uno por uno, los números de los insumos en marzo

Artículos sanitarios de cerámica: 24%.

Pinturas para construcción: 18%.

Hierro redondo y aceros para la construcción: 16,2%.

Ladrillos huecos: 14,6%.

Resto de los insumos: 13,7%.

Hormigón elaborado: 12,8%.

Cemento portland: 11,6%.

Asfalto: 10,3%.

Pisos y revestimientos cerámicos: 8,7%.

Placas de yeso: 7,9%.

Cales: 6,5%.

Mosaicos graníticos y calcáreos: 5,8%.

Yeso: -4,6%.

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción muestran expectativas desfavorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período abril-junio de este año.

image

Obras privadas:

El 75% de las empresas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses.

de las empresas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses. El 14% estima que disminuirá.

estima que disminuirá. El 11% restante estima que aumentará.

Obras públicas: