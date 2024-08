La explosiva reacción de Yanina Latorre frente al descargo de Tamara Pettinato: "¡Qué c...!"

Tamara Pettinato reapareció tras haberse alejado de los medios luego de la filtración de varios videos donde se la puede ver muy cariñosa en la Casa Rosada, con el ex presidente Alberto Fernández. Anoche, en su programa de streaming, la joven expresó: “No tengo por qué esconderme, me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional. El video no estaba en mi teléfono, lo tenía una sola persona, aunque después me enteré de que eran dos”.

tamarappng.webp Tamara Pettinato rompió el silencio sobre el video de Alberto Fernández Tamara agregó: “Que soy gato, que soy prostituta, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a Milei, que me escapé, que me escondí, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y salí escondida en el baúl, que cobré 1.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, que tengo contratos en el Estado y saqué provecho. Me piden explicaciones cuando no soy la persona que tiene que explicar. Acá hay un solo villano y no soy yo”.

Yanina Latorre criticó el mensaje de Tamara Pettinato Inmediatamente, fiel a su estilo picante, Yanina Latorre salió a responderle en su cuenta de X (ex Twitter), con una frase contundente: “¡Que caradura!”. Esto disparó el enojo de una cibernauta que la increpó: “Yanina, mira que SOS bicha. ¿Por qué tanto odio? Ella se defiende como vos te defendiste en su momento. Esto es para desenfocar lo de los golpes. Usa una neurona. SOS tan soreta como tu presidente, que trata de puta a una mujer. Pregunta: ¿eso no es violencia?”. image (11) (1)(1).jpg Obviamente, Latorre no se quedó callada y le respondió: “¿De qué me defendí, pedazo de inútil? ¿Qué hice yo? ¿Qué cagada me mandé? Burra, dejá de defender delincuentes. ¿No te da vergüenza? Los K no piensan”. La cibernauta le contestó: “Jajajajajaja, ahora también sos desmemoriada. Baja el nivel de odio y resentimiento porque hablas de todos, pero tú peor enemigo es un espejo que te refleja como dije una vez. DAS PENA, YANINA DE LA TORRE, PORQUE EL APELLIDO ES DE DIEGO, MAMÁ”. Un hombre se sumó a la discusión y apoyó a la panelista de LAM: “No saben que decir, Yanina, están enterrados por todos lados, están pataleando abajo del agua. Son delincuentes, no son políticos los K, no hace ni falta contestarles porque se hundieron solos. Los militantes no tienen cerebro, por eso la estamos pagando”. El mensaje de Tamara Pettinato sobre su video con Alberto Fernández Después de permanecer resguardada en su hogar y no hacer más que una declaración mediante un posteo en Instagram, Tamara Pettinato volvió a aparecer en público en el streaming en el que trabaja, Final Feliz, y volvió a defenderse de los duros comentarios en su contra por el video en la que se la ve en una extraña situación junto al expresidente Alberto Fernández. "Hay un solo villano en esta historia y no soy yo” . Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1824430897837257205&partner=&hide_thread=false Tamara Pettinato volvió a trabajar en medio del escándalo y apuntó contra Alberto Fernández pic.twitter.com/z3lp7Mo864 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 16, 2024

