La causa por el trágico incendio de los dos primos muertos va camino a archivarse

Las pericias sobre el trágico incendio que causó las muertes de dos primos adolescentes arrojó que se trató fue un hecho fortuito y con esto el expediente iría a archivo. Es que a partir de esos resultados no se podría imputar responsabilidad a ningún miembro de la familia por el siniestro ocurrido el 6 de este mes, en Concepción.

incendio 2.jpg Escenario. Aquí ocurrió el fatal incendio sobre la calle Mendoza, en Concepción, Capital.

En ese domicilio también estaban Romina Molina, la mamá de Alma, y su pareja, Fernando Mazziotti, quienes se despertaron cuando el incendio ya se había desatado. Los chicos fueron alcanzados por el humo, dada la proximidad del foco del incendio con la habitación en la que ellos descansaban. Fue por eso que ambos murieron intoxicados por el monóxido de carbono y no los otros miembros de la familia.

Las pericias confirmaron las hipótesis iniciales, que el fuego comenzó en el comedor. Que todo se debió a un incendio accidental a causa del cable del aire acondicionado que estaba desenchufado, que colgaba y prácticamente tocaba o se encontraba a centímetros de la carcasa metálica de la estufa de gas, explicó investigador.

incendio.jpg El origen. El fuego comenzó en esta estufa y el cable del aire acondiconado.

El problema fue que encendieron la estufa y la dejaron funcionando toda la noche. Fue así que la propia fuente de calor del artefacto hizo calentar el cable del aire acondicionado y fue derritiéndolo hasta que generó las primeras llamas, según la pericia, señalaron. Así empezó el incendio que rápidamente se extendió por el comedor mientras la pareja y los dos adolescentes dormían en sus habitaciones. Lo demás ya se sabe, el humo terminó intoxicando a los chicos. De hecho, jamás fueron alcanzados por las llamas.

De esta forma, las pericias de Bomberos constataron cómo empezó el siniestro y todo lleva a la conclusión de que fue un incendio accidental. O sea, algo fortuito y no querido por nadie, aclararon las fuentes. Este informe ahora se sumó a la causa para que el fiscal Riveros resuelva qué hacer. Porque hasta el momento no hay imputados. Y no lo habrá, dado que, a partir de las pericias, los investigadores están en condiciones de desestimar la causa y mandarla a archivo.