La carne en San Juan se suma a la ola de ajustes de precios: mirá cuánto subió desde hoy

Admiten que podría ser el inicio de una tendencia alcista teniendo en cuenta que llega diciembre y las fiestas de fin de año cuando este producto esencial en la mesa de los argentinos es más demandado.

“Los precios de la media res en gancho subieron entre 12 y 13% y eso se traslada al mostrador porque de lo contrario después no se puede reponer”, dijo Facundo Quiroga, desde su local de carnes San Martin en Santa Lucia. “¿Por qué aumentó?, supongo que, por especulación, porque no hay justificación no falta hacienda”, dijo Quiroga. Eso quizá justifica que no hay aumentos de precios unificados, nadie “tira“ un precio exacto, y por eso hay variaciones según los locales donde se consulta.

En el local de Santa Lucia por ejemplo los cortes de blanda que antes costaban $4.200 ahora promedian los $5.000 el kilo. La carne molida común pasa de $3.200 a $3.800. los cortes de asado están inalcanzables y para comprar un kilo de punta de espalda ahora hay que tener $5.600. Hasta ayer costaba $4.900. En estos ejemplos los aumentos rozan el 18%.

“Hoy nos encontramos con aumentos”, dijo Saúl Vargas, uno de los abastecedores en la feria y mercado de Abasto de Capital. “Todos los cortes subieron entre $200 y $300, el doble de lo que venía subiendo hasta ahora”, dijo el carnicero. Vargas coincidió en que las subas “son por el cambio de gobierno, por especulación de que pueda pasar”. Claudio Silva, que tiene un frigorífico en capital también coincidió en que los aumentos son “fuertes”.

En las cadenas de supermercados recibieron listas nuevas con aumentos del 12% mientras que los cortes mas baratos, de Precios Justos hoy fueron ajustados con un alza de entre 4% y 7%.

A nivel nacional, el diario Ámbito Financiero explica hoy que los incrementos de la carne responden a diversos factores. Uno de ellos es que el Gobierno aumentó el valor del dólar para las exportaciones, con lo cual va a haber un aumento de los novillos de exportación, según señalan en la Cámara de la Industria y el Comercio de Carne (CICCRA). Además, suponen que la oferta de novillitos va a seguir cayendo y que falta ver los efectos de las medidas del Gobierno post devaluación para sostener el consumo.

