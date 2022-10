Los 'antirreglas': los 5 signos más rebeldes del zodiaco

Virgo

Los nacidos bajo la influencia de Virgo son seres muy independientes y es esto lo que les dificulta convivir fácilmente con otros, especialmente cuando ven amenazada su forma de pensar; jamás permiten que alguien les diga qué ideologías deben tener o que intenten cambiar sus perspectivas, y están dispuestos a defender esta postura cuésteles lo que les cueste.

Sagitario

Muchas personas pueden llegar a sentirse ofendidas con los comportamientos o comentarios de Sagitario, pues puede no medirse en su reacción cuando alguien intenta decirle cómo debe ser o actuar, especialmente cuando se trata de su relación con sus seres queridos, como familiares o amigos.

Escorpio

Este signo puede ser considerado uno de los más rebeldes, y esto lo deja en evidencia desde su nacimiento; jamás toma en cuenta los comentarios de los demás, porque siente que es lo suficientemente capaz de pensar por sí solo y tomar decisiones sin recurrir a la perspectiva de otros, además, le cuesta aceptar que se ha equivocado o que otros tienen la razón luego de que ha optado por no seguir sus consejos.

Aries

Los arianos tienen problemas de autoridad, pues no pueden lidiar con el hecho de que alguien esté por encima de ellos, por lo que no siguen reglas ni normas. Siempre se cierran ante las ideas de los demás, pueden llegar a convertirse en los más caprichosos y no pierden su posición por más de que los otros se empeñen en que escuchen sus razones.

Acuario

Un acuariano siempre tendrá como lema hacer justicia, y esto lo lleva a jamás dar su brazo a torcer y enfrentarse con quien sea para que así sea; y es que, la terquedad hace parte de su naturaleza, y se debe a la gran seguridad que tiene en sí mismo, la misma que hace que luche por defender sus posiciones e ideales hasta conseguir lo que quiere o lo que había planeado.

Fuente: Noticias Net