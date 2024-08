Horóscopo de hoy, sábado 24 de agosto: Libra, Sagitario y Piscis, prepárense para lo que queda del año

Sagitario, que nada te estropee este gran día. Pronto pasará el bache económico que atraviesas, Capricornio, tus finanzas se recuperarán por completo. No pienses más hoy en los problemas del lunes, Acuario, disfruta al aire libre de tu buena forma física. Haz hoy lo que no sueles hacer a diario, Piscis, sal y diviértete, no te quedes en casa.

image.png

En detalle, cada uno de los signos del horóscopo

Aries

Desde hace algún tiempo, Aries, los sábados no son precisamente un buen día para ti. No los vives con la ilusión que mostrabas hasta hace poco. Quizá tu sistema de vida ha cambiado, tal vez tienes un trabajo que te obliga a estar al pie del cañón, y ahora añoras la libertad de la que disfrutabas a diario. Pero éste te puede cambiar la perspectiva por completo. Será un día algo complicado y hasta puede que las horas te cuesten de pasar, pero podrás concretar un tema súper importante para ti, quizá cerrar un trato, hacer un negocio o realizar una venta espectacular. O quizá te propongan una cita que esperabas a diario. Te va a dar la vuelta al mal humor, Aries. Hoy, sobre todo no te agobies, que el trabajo duro siempre tiene su recompensa y la tuya está a punto de llegar.

Tauro

Hoy, a finales de mes, te darás cuenta de que los números no cuadran como deberían, Tauro. Quizá las vacaciones han desequilibrado tu presupuesto y precisamente ahora que llega el fin de semana ves que no podrás hacer todo lo que habías planeado a diario: compras, salidas… Es lo que tienen las tarjetas con las que solemos pagarlo todo, que sin darnos cuenta de que nos salimos del presupuesto. Cambia los planes de hoy por otros. Aprovecha las fiestas populares de pueblos y barrios. Busca amigos que quieran compartirlos, que los encontrarás porque todo el mundo está deseando compartir contigo su tiempo de ocio, Tauro, porque tienes un carácter divertido y motivador. Y tu economía se compensará. Llegarás a fin de mes sin tener que tirar de tus ahorros o pedir un préstamos. Acostúmbrate a revisar tu presupuesto a diario y te ahorrarás berrinches.

Géminis

Desde hace un tiempo, Géminis, tienes a alguien rondándote, aunque tú le ignoras por completo o le tratas a diario con indiferencia e incluso con una actitud algo despectiva. Sin embargo, la realidad es que te interesa, aunque tu objetivo con esta actitud errónea, era precisamente crearle más interés. Hoy, con unas cuantas horas libres por delante, desearías que estuviera contigo o que te propusiera salir a dar una vuelta, algo que tienes posibilidades de convertir en realidad. No te lo pienses más, llámale. Si no quieres decírselo tan abiertamente, busca una excusa, proponle que te acompañe a alguna parte para no ir sola. La respuesta será afirmativa, es lo que él ha estado deseando a diario. Para otra ocasión, hay maneras mucho mejores de atraer la atención de alguien, no vuelvas a practicar este método de ignorarle. Ya vez que no da resultado.

Cáncer

Hoy tienes ante ti un día fantástico, Cáncer, en el que podrás disfrutar de la compañía de las personas que más aprecias y también con las que más te gusta compartir el tiempo a diario. En el aspecto amoroso, esta persona a quien has estado tirando los trastos disimuladamente a diario desde hace tiempo, al final ha sucumbido, pero ahora parece que eres tú quien está poco receptiva a sus muestras de cariño o afecto. Es como si hubieses cogido miedo al compromiso, Cáncer. Nadie se plantea formalizar las cosas al principio de una relación. Sólo es una cuestión de empezar a conocerse. Déjate querer, valora lo que tienen que ofrecerte y no te muestres a diario tan sosa, sobre todo porque le dejarás desconcertado. Ésta no es tu forma de ser, no des otra imagen que no te corresponde.

Leo

Nadie te traerá hoy lo que deseas a casa, Leo. No te sientes hoy a esperar sin mover un dedo. Esto no funciona así. El que algo quiere, algo le cuesta y requiere esfuerzo a diario. Lo más recomendable cuando se quiere algo es poner toda la carne en el asador. Con esta actitud estás ayudando al destino a que lo que estás deseando se cumpla. Este fin de semana piensa bien en tu situación, sobre todo en el aspecto laboral, y te darás cuenta de que si no tienes más es porque te has conformado. Hoy mismo traza tus planes para el lunes, emprendedora Leo. Te conviene mucho tener a diario las cosas claras y los discursos previstos. No confíes en que ya improvisarás porque será mejor llevarlo preparado. Pero disfruta también del descanso, te irá bien para afrontar lo que viene.

Virgo

Andas un poco desorientada a diario, Virgo, y no te das cuenta cuando alguien cerca de ti necesita ayuda, material o personal. Hoy una persona que conoces muy bien, alguien de confianza, puede estar en un apuro, pero no te lo va a decir porque a se siente mal por tener que recurrir a los amigos y quizá estropearles sus planes de fin de semana. Haz un esfuerzo para averiguar quién es y dale lo que está necesitando. Si se lo ofreces lo rechazará, por eso tienes que tomar la iniciativa y sacarla del problema sin que pueda negarse, Virgo. Eres muy capaz de hacerlo, de idear un plan para ayudarle. No sabemos si en algún momento también nosotros necesitaremos ayuda y cuando esto sucede todos agradecemos que nos echen una mano. Este tipo de favores siempre se acaban compensando. Es la ley kármica.

Libra

Te vendrá hoy muy bien una salida relajante, Libra, si estás en pareja con la persona que ocupa tu corazón, con los amigos de carácter más tranquilo, o tal vez con alguien a quien ves a diario y te hace tilín, aunque todavía no ha surgido la chispa. También puedes optar por planes caseros, o mixtos, una salida a la playa o piscina y luego una comida que te apetezca con personas agradables, cenitas con velas, incluso “pelis” o series y palomitas. Aunque parezca un poco soso, es un gran plan. Recuerda hoy que no por salir mucho te diviertes más, Libra. Necesitas acumular energía para afrontar la semana de trabajo diario que te llegará. Además, según con quien compartas esos días de tranquilidad, puede surgir un amor de esos que están solapados pero que cuando se destapan son de los más apasionados.

Escorpio

Las cosas no siempre acaban siendo tan idílicas como las habíamos imaginado, Escorpio. Has hecho planes a diario durante toda la semana pero no parece que se vayan a cumplir, por lo menos en su totalidad. Ya sabes que a veces es mejor dejarlo todo en manos de la improvisación y en eso tú te manejas muy bien. Por no te disgustarás y no te sentirás frustrada. Casi siempre lo improvisado acaba saliendo mejor que lo planificado. Es en estos momentos de forzosos cambios de planes cuando hay que pensar que todo sucede por algo. Hoy será uno de esos días, ve sobre la marcha, sigue lo que te dicte tu intuición, Escorpio. No te amargues porque no puedes hacer lo que habías previsto. Adáptate con rapidez a las circunstancias, intenta ser feliz y valora todo lo positivo que te brindará el día.

Sagitario

Hoy amanecerá un día maravilloso, Sagitario, aunque podría torcerse por un desacuerdo sobre a dónde ir con la familia, con la pareja o con los amigos. Todos están deseando pasarlo lo mejor posible, pero quizá nadie ponga un poco de voluntad para no encender los ánimos. A diario nadie tiene demasiado tiempo para relacionarse, pero cuando hay muchas horas libres por delante para estar juntos, empieza a salir el carácter de cada uno y es difícil armonizarlo todo. Suele pasar ya con las personas con quienes convives a diario, y el patrón se repite en días festivos, puentes y vacaciones con quienes no ves con tanta frecuencia. La convivencia a diario es complicada. Esto es normal, pasa hasta en las mejores familias, pero tienes que procurar que los roces no vayan a más. Hoy frénalos y, si es necesario, cede. Te sentirás mejor.

Capricornio

Hoy puedes tener un apuro económico, Capricornio, pero no te preocupes en exceso porque esta situación que te inquieta a diario es puntual y pronto tus finanzas se recuperarán por completo. Tómatelo con filosofía y si no puedes hacer hoy una compra aplázala algunos días. Atraviesas un momento fantástico en muchos aspectos y el económico es uno de ellos, aunque este bache momentáneo te cree dudas. Si crees en los amuletos protectores, Capricornio no te cuesta nada probar de llevar contigo siempre uno de ellos. El granate es tu talismán. Un anillo, un llavero, un colgante o un trocito en el bolsillo surtirán su efecto… Esta piedra, con su efecto revitalizante te dará seguridad y confianza. Te hará sentir más optimista y vencerá tu tendencia a la soledad. El amor para ti ahora está en una buena fase, vívela plenamente a diario y disfruta de esta etapa.

Acuario

Te sentirás hoy en plena forma física, Acuario , pero con algún asuntillo en la mente que te lleva a mal traer y que te puede aguar el sábado como quizá te ha amargado a diario el resto de la semana. No paras de darle vueltas porque se trata de algo a lo que tendrás que enfrentarte el lunes. Sabes lo que tienes que hacer pero también eres consciente de que esto te puede provocar perder la relación que mantienes a diario con una persona que aprecias, Acuario. No pienses más en ello durante el día de hoy y actúa con honestidad. Si esa persona no comprende que estás cumpliendo con tu deber, no te culpes por ello. Este mal rato se verá compensado dentro de un tiempo y las aguas volverán a su cauce. No tenías otra opción, asúmelo.

Piscis

No te sientes hoy muy entusiasmada con el fin de semana, Piscis. Es probable que hubieras preferido seguir con tu vida normal de diario. Pero hoy te espera una buena sorpresa que te hará cambiar de idea. Puedes recibir una llamada que te proponga una cita, o una salida. Si esto sucede, estarás tentada de dejarlo correr, de dar alguna excusa y quedarte en casa. Es lo último que tienes que hacer, Piscis, has de aceptar. Si te proponen hoy un plan para esta noche, inmediatamente piensa en renovarte de pies a cabeza, pruébate todo el armario o cómprate alguna prenda nueva que te haga ilusión, ahora que están de rebajas. Prueba un corte nuevo de pelo, sal de lo corriente. Haz precisamente lo que dejas de hacer a diario. No te arrepentirás de ello. Te cambiará el chip y tu humor mejorará espectacularmente.

Fuente: Lecturas