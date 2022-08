Encamotados es poco: los signos que aman con más intensidad

Se entregan en cuerpo y alma y no tienen límites cuando llega la hora de demostrar el sentimiento. Y eso no solo lo aplican con sus parejas, sino que también se manejan igual con las amistades y otras relaciones cercanas.

PISCIS

Es el signo más dichoso de todo el zodiaco, Piscis, porque a pesar de toda la maldad que descargado en ocasiones sobre él, no deja de ser bondadoso. Su amor no sólo es excepcional cuando se trata de una pareja, también con tus amigos y familiares.

Le gusta estar presente, saber de la persona y su intuición le ayuda a determinar cuando algo anda mal.

Adora cuando los suyos se sienten bien y no duda en hacer un esfuerzo para que así sea. Su amor es incondicional, pero tiene muy claro cuando no hay que desgastarse por alguien que no vale la pena.

ESCORPIO

Quizá te parezca extraño que Escorpio está en los primeros sitios, porque la gente suele percibirlo como el signo del corazón oscuro.

Sin embargo, es uno de los más sensibles y por lo mismo pone una enorme coraza, para que no cualquiera pueda entrar. Su honestidad es su mejor presentación, no le gusta jugar con los sentimientos de los demás y cuando siente que la hipocresía se está volviendo parte del vínculo, simplemente no quiere nada contigo.

Escorpio, sabe perfectamente lo que es vivir el duelo de un corazón roto y por lo mismo no se atrevería a romper ninguno. Cuando se enamora imagina un ‘felices para siempre’, porque no le gusta estar de paso.

CÁNCER

El signo que se lleva el trofeo del más emotivo de todos es Cáncer. Sin duda, cuando se trata de construir una relación amorosa lo hace con mucha cautela, porque su sensibilidad no le permite ignorar las emociones del otro.

Quizá para algunos sea demasiado apegado, pero no piensa disculparse por sentir tanto. Lo que menos quiere es fingir, si te ama te lo va a demostrar de la manera más intensa posible, porque no está acostumbrado a querer a medias.

Sin embargo, le gusta que sea mutuo, si la persona no le demuestra que está lista para entregarlo todo, entonces sabe que se tiene que alejar antes de que le rompan el alma en pedazos.

SAGITARIO

Por fortuna Sagitario, tu corazón es muy resistente, siempre está listo para lanzarse al ruedo por amor. Si tiene que esforzarse un poco más para que tu relación funcione lo hace. Pese a que es un signo muy liberal, cuando decide tener un compromiso lo toma muy en serio.

Es muy espiritual y no le cuesta creer en su alma gemela, confía en que llegará la persona que abrace tu lado emocional y que no la juzgue cada vez que te den los bajones.

Sin embargo, detesta las mentiras y la manipulación, porque las relaciones tóxicas lo enferman y no estás dispuesto a normalizar actitudes que lo hagan sentir mal todo el tiempo.

LIBRA

Libra es un signo fiel, bueno, armonioso. Una parte de él prefiere mantenerse al margen de las relaciones, porque le asusta terminar poniendo tu corazón en alguien que le hace daño todo el tiempo. Sin embargo, cuando se siente valorado, entrega todo y no hay nada que no haría para ver a esa persona sonreír.

Su lado pasional es un plus, porque es capaz de elevar a cualquiera con sus versos. A veces, no dice mucho, pero la manera en que acaricia y besa, grita todo lo que hay en su interior.

Sabe que es complicado encontrar a alguien que esté en su misma sintonía, un amor que vaya más allá de la piel, pero no pierde la esperanza.

GÉMINIS

Definitivamente, Géminis es sumamente inteligente cuando se trata de tomar una decisión en su vida. Ha aprendido tanto de grandes mentes, que es prácticamente imposible que alguien le vea la cara, pero hay algo que se le sale de las manos, el amor.

Cuando se enamora le da la llave de su estabilidad a la otra persona, no es que se deje controlar, pero su pareja se vuelve su prioridad. Géminis, sigue a su corazón, tanto que muchas veces no se da cuenta cuando alguien quiere romperlo.

De todas maneras, no le importa, prefiere hacer las cosas que vivir con el arrepentimiento. Es quien no permite que nadie hable mal de su pareja.

LEO

La suerte de Leo en el amor no es tan mala, al menos no todo el tiempo. Lo que pasa es que es demasiado exigente, como para dejarse envolver por un amor de papel, quiere algo más real que simplemente corazones en el aire.

Si considera que la persona que está a tu lado es la adecuada, es porque ya analizó los pros y los contras.

A veces, atrae a personas equivocadas, las que necesitan verse en su espejo para trabajar en sí mismas y convertirse en su mejor versión.

Esa es la principal razón por la que le cuesta encontrar un alma gemela, pero una vez que la encuentra es capaz de derribar montañas.

Fuente: La Voz