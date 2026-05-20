Heroica remontada de San Lorenzo en Brasil: Empató 2 a 2 con Santos

Parecía una noche cuesta arriba para San Lorenzo en Brasil. El equipo de Gustavo Álvarez recién se acomodaba al partido cuando Santos golpeó de entrada y empezó a marcar el ritmo. Apenas al minuto de juego, el conjunto brasileño armó una buena acción colectiva que terminó con la definición de Bomtempo para el 1-0. A partir de ahí, el Ciclón sufrió. No encontró fluidez con la pelota, quedó largo en el retroceso y cada avance del local generó preocupación.
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Con el correr de los minutos, Santos manejó mejor los tiempos y San Lorenzo no lograba reaccionar. Y cuando daba la sensación de que el entretiempo llegaría con una desventaja mínima, apareció otro golpe duro. Gabigol ejecutó un tiro libre que terminó en el fondo de la red gracias a una barrera que se abrió justo en el impacto. La pelota pasó al lado del palo y dejó sin respuestas al arquero azulgrana para el 2-0.
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Pero el Ciclón no se entregó. En el complemento mostró otra actitud, adelantó líneas y empezó a jugar el partido más cerca del arco rival. El descuento llegó a través de Mathías Di Ritis.
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Y cuando parecía que el empate estaba al caer, sucedió. Apareció Auzmendi con una enorme definición para sellar el 2-2 a los 40 del segundo tiempo. Un punto con sabor a reacción que deja a San Lorenzo dependiendo de sí mismo para avanzar como puntero a los octavos de final de la Sudamericana.
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