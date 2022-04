Franco Aranda va por la visita de Massa a San Juan, se muestra en 9 de Julio y no habló de Baistrocchi

Este lunes, el presidente del Frente Renovador de San Juan , el ex intendente de la Capital, Franco Aranda , anunció a este medio que gestiona la llegada del líder del espacio, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa .

Aranda dijo que viajará el martes a Buenos Aires a acordar una fecha con el tigrense para que llegue a la provincia a inaugurar la sede del frente, ubicada por avenida Libertador. "No es que tenga cerrado el tema, pero vamos por esa idea y hay buenas posibilidades", indicó. También buscará la presencia de José Ignacio De Mendiguren.

El capitalino ya hizo una reunión con referentes y adherentes a la propuesta renovadora en San Juan. La semana pasada organizó el encuentro junto con su esposa, Alejandra Caneva y el ex concejal Gabriel Castro. Los dos colaboradores más cercanos. Hubo una nutrida concurrencia.

Entre los presentes estuvo el dirigente de 9 de Julio, Daniel Ochoa. Una de las primeras reuniones partidarias tuvo lugar en ese departamento, donde parece que el FR jugará fuerte. De hecho, Ochoa creó un perfil en las redes sociales: "Dany Ochoa 2023". No es necesaria mayor declaración de intereses.

277819361_121968710429987_8354594750845839493_n.jpg Franco Aranda con Daniel Ochoa, en 9 de Julio.

Sobre eso, Aranda señaló: "Estuvimos visitando a los vecinos de Las Chacritas, vino mucha gente, pero más que nada fuimos a escuchar".

El renovador sanjuanino está avanzando en la construcción en distintos distritos. Sin embargo, mantiene las cartas bajo la manga. "Por ahora no los vamos a dar a conocer, en algunos casos por cuestión estratégica, en otras, por protección de ellos, pero a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir mostrando referentes".

Por otro lado, Aranda y el intendente Emilio Baistrocchi compartieron la charla del voleibolista Rodrigo Quiroga. Pero no hay acercamientos. "Hasta hoy no hay un mecanismo de elección de candidatos, a medida que se vaya sabiendo, iremos diagramando estrategias sobre cómo vamos a jugar, pero por ahora no hay nada", dijo el renovador.