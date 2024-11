Zaira Nara se despegó de su hermana: qué dijo sobre la denuncia de Wanda contra Mauro Icardi

Horas atrás se conoció la noticia de que Mauro Icardi fue denunciado por violencia de género debido a una violenta actitud que habría tenido con Wanda Nara , su ex mujer y madre de sus dos hijas. Zaira, la hermana de la conductora estrella de Telefe, fue consultada por este tema. Un notero de América TV le preguntó: “ Quieren desalojarlo a Mauro del Chateau, no sé si estás al tanto ”.

Muy seria, la modelo contestó: “ No sé nada ”. El periodista le explicó: “ Parece que Wanda denunció a Mauro porque no quiere salir del Chateau... ”.

En ese punto, y ya sin ocultar su disgusto, Zaira se puso firme: “Yo no voy a hablar, menos en el contexto en el que estoy: una gala benéfica, un compromiso que yo ya tenía tomado. No soy quién para salir a hablar nada de mi hermana ni de Mauro. Hay chicos en el medio. Yo siempre soy muy respetuosa y me parece que no soy quién para hablar. Con todo respeto les digo, nos quiero dejarlos sin la nota, pero no...”

El notero no se dio por vencido: “¿Cómo la ves a Wanda con L-Gante?”. La joven fue contundente: “No quiero hablar nada relacionado a mi hermana”.

El periodista insistió: “¿Te gusta cómo cuñado?”. La modelo dio por terminada la charla diciendo: “No hablo nada relacionado a Wanda”.

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi que terminó en denuncia

Ángel de Brito contó en LAM: “Wanda tendría una orden de desalojo para que Icardi se retire del departamento Chateau Libertador”.

Su panelista Pepe Ochoa reveló: “Cuando Wanda vuelve de Aeroparque va a su departamento en Chateau Libertador y Mauro no la deja entrar. Ese es el momento donde hubo gritos y Wanda se termina retirando y se va con L-Gante a Nordelta. Ahora, Wanda pidió el desalojo de Mauro y lo hizo a través de su abogada Ana Rosenfeld debido a que se trata de la vivienda familiar de la famosa en Argentina, donde vive junto a sus hijos”.

El joven añadió: “Elevaron una primera denuncia hacia Emanuel Mauro Icardi que la carátula es atentado y resistencia a la autoridad. Hay dos momentos: uno donde le dicen a Mauro abstenerse de actos de perturbación o intimidación respecto a Wanda Nara. Disponer el reingreso de ella a su domicilio y se convoca a una audiencia que va a ser pronto. Mauro se violentó para con Wanda. No se sabe cómo fue, pero ya está trabajando la Policía con respecto a esto”.