Vicky Xipolitakis contó su terrible experiencia con Pérez Latorre, el cirujano acusado de mala praxis que también operó a Silvina Luna

La joven arrancó diciendo: "Cuando me enteré de esta noticia, dije: ‘¡Que bueno que haya llegado a la justicia después de tantas víctimas!’. No me sorprendió lo que pasó, sí me da alegría que esté preso por tantas víctimas. Él juega con la salud de las personas ”.

La modelo confesó: “Yo tengo una muy mala experiencia con él. Yo, lamentablemente, lo conocí y me traté en algunas oportunidades. Yo llegué a él porque se hizo muy público, iban todas las personas. Fui antes que a Lotocki, que caí ahí porque estaba muy desilusionada con él. No me llegué a operar, fueron tratamientos. Yo fui con él dos veces, la primera vez me había hecho un tratamiento. Era la época en la que yo trabajaba en la revista, y llevaba muchas compañeras con él. Me da un poco de vergüenza de hablar de lo que vi y lo que me pasa”.

Xipolitakis remarcó: “Lotocki ponía cemento, para hablar burdo. Y él (Pérez Latorre) ponía silicona liquida, que es como un aceite. Las dos cosas son fatales en el cuerpo. El ácido hialurónico viene envasado y el que te ponía (Pérez Latorre), lo preparaba él”.

La modelo advirtió: “Yo conozco a gente a la que le ponía esa sustancia que es peligrosísima, y él decía que ponía otra cosa. Jugaba con las personas. Sé que se fue a Estados Unidos porque acá tuvo un problema muy grande, que podría haber ido preso también”.

Vicky cerró el tema declarando: “Confías en lo que te dicen que te van a poner, pensás que te ponen ácido hialurónico, cosas poco invasivas, pero no. Este doctor lo prepara él, lo saca de una jeringa, con aceite... Me da un poco de vergüenza hablar de lo que me pasa en mi cuerpo, no quiero exponer tanto. Vi otros profesionales y gracias a Dios pude prevenir algo fatal”.

Embed - Vicky Xipolitakis recordó su experiencia con Pérez Latorre: "Me desilusionó como profesional"

La situación de Pérez Latorre, el médico que operó a Silvina Luna y Vicky Xipolitakis en Estados Unidos

La periodista Candy Martínez contó en LAM, el programa de Ángel de Brito, qué ocurrió con el médico: “Una persona hizo una cirugía estética con él. Pérez Latorre trabajó y operó como si fuese un cirujano, con licencia de Argentina, no de Estados Unidos. Y esa es la diferencia cuando lo comparan con Lotocki. Lo bueno dentro de todo el panorama negativo es que él tiene el conocimiento. Él es un doctor que estudió. El delito, aquí en los Estados Unidos, está porque él no está habilitado para hacer esto”.