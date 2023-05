Una heladería escrachó a Martín Liberman: "No seas como Liberman"

Preocupación La terrible situación de un famoso folclorista cuyano: duerme en la calle y no tiene para comer

Fue la heladería "Lado bueno" la que expuso a Liberman por un cuestionable comportamiento. "No aceptamos darle publicidad a @libermanmartin", dice la primera captura de pantalla en donde se ve la conversación con el colorado. En la misma, el famoso le dice a la heladería: "Me gustaría proponerles un canje con continuidad. Me encantó vuestro helado", dice Liberman.

La heladería, rechazó esta oferta. "Hola Martín, por el momento no estamos realizando este tipo de acciones, te agradecemos el interés". Esto parece haber disgustado al colorado Liberman que en la captura siguiente escrachó a la heladería.

"Si pedís helado en @ladobuenook es muy probable que te venga el pote así. Sinvergüenzas, llenen el pote", dice la storie que el periodista compartió en su perfil de Instagram. La heladería no se tomó para nada bien este escrache y expuso al famoso.

"No sean como Liberman que cuando te negás a regalarle el helado te escracha", remataron con las capturas de las conversaciones.

Los fanáticos de Messi que estaban esperando para pegarle al colorado no escatimaron en insultos.