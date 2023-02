Sofía Jujuy Jiménez explicó qué pasó con su incidente femenino en vivo

Rápidamente, Georgina Barbarrosa la tapó y la ayudó a salir del aire para cambiarse el pantalón. Las imágenes de Sofía saliendo muy angustiada del estudio no tardaron en generar todo tipo de repercusiones. En general de gente que la apoyó y comenzamos a hablar de que esto es algo que le pasa a todas las mujeres y que no tiene nada de malo.

Este martes,a 24 horas del incidente, la propia Sofía Jujuy Jiménez decidió romper el silencio y explicar qué hubo detrás de la situación y aclaró que se trató de una campaña para concientizar.

sofía jujuy.jpg Sofía Jujuy Jiménez reveló que todo se trató de una campaña publicitaria.

"Logramos el objetivo. Fueron impresionantes la cantidad de mensajes que recibí. De amor, de contención, de hombres, de mujeres y de familiares míos. Porque es algo que no está naturalizado. Es tabú", dijo Sofía.

El objetivo era poner el tema de la menstruación en el tapete y que deje de ser tabú. Todo, por supuesto, encubierto detrás del incidente. Se trataba de una campaña publicitaria de Kotex.

"Esta no es una simple campaña publicitaria, es una campaña para concientizar. La idea de esto era plantear el tema y que se cuestione", aseguró la morocha.

"Es algo que nos pasa a todas las mujeres. Las mayores, tenemos consciencia, sabemos cómo cuidarnos y que es algo natural. ¿Pero las niñas que no se animan a ir a la escuela? Yo, cuando iba al colegio, me daba vergüenza pedir una toallita. Decir 'chicas, me vino'", cerró muy convincente.