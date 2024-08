Quién es la bellísima novia de Pancho Dotto, 44 años menor que él: las fotos

Rodrigo Lussich contó la primicia en “Socios del espectáculo”: “Estamos en condiciones de afirmar que está de novio con una chica divina, odontóloga. Se trata de Karen Ramírez”.

Adrián Pallares calificó a la joven como “linda, bonita, hermosa”. Fiel a su estilo, Lussich ironizó: “Él está para ser atendido con pañales ya, pero ella va a estar perfectamente con él”.

La bella nueva novia de Pancho Dotto

Las confesiones de Pancho Dotto

El ex manager de top models contó: “Fueron 25 años que vine ininterrumpidamente a trabaja a Punta del Este. Yo inventé un estilo de trabajo que tiene que ver con exponer a mis modelos a nivel nacional e internacional, que tuvo un costo no solo económico sino físico. Empecé a venir en el ‘89. Fueron temporadas muy fuertes. Si hubiera alguien analizando quiénes son los tipos que más hacen o hicieron por Punta del Este, me deberían haber dado la llave de la ciudad hace mucho tiempo”.

Y agregó: “La gente siempre criticó sin saber. Al principio decían: qué locura todo, que estuvieran las chicas jóvenes viviendo con un hombre. Porque a mí siempre me gustaron las mujeres y me van a gustar siempre. Entonces para la gente era raro, se imaginaban cosas… No sé. Para mí no era raro porque yo lo único que pensaba era en la disciplina, en que aprendieran a desfilar las que no sabían, en que aprendieran a fotografiar, y en que se llevaran el rédito de las cuatro o cinco tapas de la revista más importante de ese momento”.