Pampita enfrentó a un seguidor y confesó por qué no tiene uñas en los pies

Para todas las chicas que aspiran a ser como ella, Pampita es casi perfecta pero no todo lo que brilla es oro. En las últimas horas, la modelo sufrió con las críticas de uno de sus seguidores que le reclamó algo insólito: que no se pinta las uñas de los pies.

“Hermosa Carolina. Hay que pintarse siempre las uñas de los piecitos porque, además de ser una diosa, representas a muchas chicas que te ven e imitan”, le dijo un hombre al que parece ser que le molesta que las mujeres no se pinten las uñas de los pies. Un hombre de las cavernas claramente.

pampita 2.avif El comentario de un hombre de las cavernas que descolocó a Pampita.

Sin embargo, esta insólita crítica sirvió para que Pampita termine revelando un defecto que le genera mucha inseguridad y que tiene que ver justamente con sus pies.

“No tengo uñas en los dedos gordos. Se me cayeron cuando fui caminando a la Virgen de Luján. Me pinto en la piel, pero se me sale todos los días con el agua de la playa”, explicó la modelo. Terrible.