Mauro Icardi no fue a la audiencia con Wanda Nara porque habría pasado la noche con otra mujer

La llegada de Mauro Icardi a la Argentina causó más repercusión de la esperada. De regreso de su escapada romántica con L-Gante, Wanda Nara lo denunció por violencia de género tras intentar ingresar al edificio familiar. Frente a ello, el jugador contrató a Elba Marcoveccio para defenderse de su exesposa, pero no se presentó a la audiencia y se presume que fue por pasar la noche en un boliche.

Este viernes 15 de noviembre, Wanda y Mauro tenían pautada una mediación vía Zoom, pero el deportista no se conectó. “Lo único que les pudo decir es que Mauro no quiso presentarse. Estuvieron sus abogadas, que habían pedido en el día de ayer la postergación de la audiencia y el juzgado, dentro de las facultades que tiene, entendió la gravedad de lo que pasó y por eso no se suspendió”, había expresado Ana Rosenfeld, abogada de la mediática, en ”Socios del espectáculo" (El Trece).