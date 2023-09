Marcelo Tinelli, deslumbrado por una participante extranjera

Tiene un carisma y una personalidad arrolladora que demostró no bien traspasó las escalinatas del estudio mayor de América. Milett fue ganadora del certamen de belleza Miss Supertalent en el año 2016, y luego participó por la corona de Miss Perú, y si bien no ganó, resultó finalista del certamen.

En la televisión peruana debutó en el 2011, en un programa llamado Dame que te doy, y al año siguiente integró las filas de Combate, el mismo ciclo que se conoció en Argentina, de donde salieron figuras como Flor Vigna y Mica Viciconte. En ese programa, Figueroa estuvo un mes en la competencia deportiva hasta que finalmente quedó eliminada.

image.png

Una de las características de la joven es su manera de confrontar y generar polémicas. Así lo anunció durante la gala de Bailando 2023, uno de los jurados, Ángel de Brito. “Llegaste al lugar indicado”, le dijo y explicó: “Ella es una chica de reality, le encanta generar polémica”. De hecho, Milett participó en su país en un programa de competencias llamado Esto es guerra, y allí tuvo un enfrentamiento mediático que la llevó a ser eliminada del ciclo cuando tuvo una relación sentimental con uno de los concursantes, Guty Carrera, mientras él estaba de novio con otra participante.

Luego, participó como actriz en series y películas peruanas, hasta que se dedicó a tomar clases de canto. En su primera gala del certamen de Marcelo Tinelli se animó a cantar a capella junto a su mamá la canción de Luis Miguel, “Si nos dejan”.

Ya desde la presentación de la foto oficial del Bailando, Milett no pasó desapercibida, y mucho menos para el conductor que le dijo que la había visto y que había quedado impactado con ella. En un juego de seducción en la previa a su desempeño en la pista ambos intercambiaron elogios, y se mantuvieron muy cerca mientras hablaban al mismo micrófono. Tanto fue así que Martín Salwe, quien en teoría era el “famoso” de la pareja de baile quedó opacado por la presencia de su compañera.

“Soy un caballero”, dijo cuando los jurados se lo hicieron notar, pero lo cierto es que Martín terminó por admitir que “estaba muy asustado” en esta primera presentación frente al público de ShowMatch. En cuanto a Milett, en sus apariciones más recientes en la TV peruana, la artista estuvo en el programa El Gran Chef Famosos, donde recobró un poco de la popularidad que había perdido luego de sus escándalos mediáticos por conflictos amorosos.

Hace un tiempo, la actriz y modelo confesó en una entrevista para el podcast Mirada Púrpura, la razón por la que no tiene amigos hombres. “Yo sentía y hasta hoy siento que no puedo tener amigos hombres. Eso es algo que ha trabajado en mí. No sé si es por la belleza o qué sé yo, no quiere decir que me sienta bella todo el tiempo, pero cuando era pequeña sentía que no podía (tener amistades masculinas)”, admitió.

