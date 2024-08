'Legado del tango': el tributo de Alberto Semino a los próceres del ritmo del 2x4

Redes La imagen de la China Suárez que despertó una gran duda: ¿duerme o no vestida?

Su presentación será el viernes 9 de agosto, a las 21:30 hs, en la Biblioteca Franklin, pero antes se animó a dar algunos detalles sobre un show que contará con un importante despliegue técnico: “El show se llama ‘Legado del tango’ porque yo considero que hay cinco iconos del tango que no pueden dejar de estar en algún tipo de tributo como son Carlos Gardel, Edmundo Rivero, Hugo del Carril, Roberto Goyeneche y Julio Sosa. Yo siempre lo comparo con la Selección, es decir, que tiene que estar Dibu, Cuti, Messi, Di María y De Paul” .

“Siempre las elecciones son subjetivas y en este caso yo he considerado que estos cantores no pueden dejar de estar. Es un tributo con temas que ellos han popularizado y también me voy a dar el lujo de cantar algunos temas a dúo con cada uno de ellos ”, agregó el ‘Cheto’, como le dicen sus amigos.

A mí particularmente me gusta mucho por su forma de cantar y su timbre de voz Julio Sosa. Pero evidentemente todos los demás han dejado una gran historia desde mil novecientos y pico a la fecha” A mí particularmente me gusta mucho por su forma de cantar y su timbre de voz Julio Sosa. Pero evidentemente todos los demás han dejado una gran historia desde mil novecientos y pico a la fecha”

Abriendo la puerta al camino recorrido en su versión de cantante, Alberto aseguró: “Yo he cantado desde chico y ahora también tengo un dúo con mi amiga Liliana Palacio que se llama ‘+Q2’ (Más que dos). Además, soy miembro del Coro Santa Gema. Pero desde hace un par de años me dediqué en específico al tango porque pienso que es un género que hay cuidar y tratar de que no muera. La idea de alguna manera y desde mi humilde punto de pista es continuar cuando legado que nos dejaron estos cinco grandes del tango”.

Por último, Semino, quien confesó que lo suyo cantar y no bailar tangos, se mostró contento por el presente que el ritmo del 2x4 y su particular idiosincrasia vive en San Juan: ”Últimamente han empezado a moverse más el género del tango. Hay tres o cuatro intérpretes que lo hacen, también hay milongas y mucha más gente que lo baila. Entre todos debemos de alguna manera continuarlo”.