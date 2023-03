La fuerte confesión de Tini Stoessel: "Me cambiaron"

La joven reconoció: “Fue de a poco. Y yo siento también, que, en algún punto, uno nunca para de encontrar su propio camino y su propia voz. Porque todavía me considero súper joven y que tengo tanto camino por recorrer, que decir 'esto es para siempre, es lo que quiero hacer y para siempre es el camino'… no, quizás venga en 3 años, tengamos otra entrevista y te diga: ‘Lo que pensaba en ese momento ya no lo pienso más’. Y después, a los 40 años piense distinto”.

Tini remarcó: “Yo estoy tan abierta a aprender. Porque, quizás, me pasó de tan chiquita, de tener esa ventana abierta, que estoy constantemente permeable a los cambios. Y también me gustan los cambios, me hace sentir viva, si no me aburro”.

Stoessel confesó: “'Te quiero más' marcó un antes y un después. Pero, '22', lo que fue 'Fresa', lo veo hoy y digo: ¡Wow, qué increíble!”.

La cantante explicó: “Porque es muy hermoso hoy escuchar a tantos argentinos y argentinas en las 50 canciones más escuchadas, que casi todo sea de nuestro país, decís qué orgullo. Pero, claro, yo me acuerdo hace 3 años atrás y no era tan normal”.

La joven se sinceró: “De repente, ver 'Fresa' y todas esas canciones, la verdad es que si, fueron canciones que, en lo profesional, me cambiaron la vida”.

Tini Stoessel señaló: “También, a nivel show y a nivel gira, también eso me cambió mucho, porque fue un proceso en el que tuve que confiar en mí, y eso me hizo crecer un montón”.