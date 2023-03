Tini Stoessel le dio la peor noticia a sus fans: "No lo van a ver"

Se trata de Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian Paris. La artista remarcó: “¡Amo este perfume! Me lo regaló una persona muy espacial. Es algo infaltable en mi cartera. Me gusta porque es dulce y muy intenso”.

Tini Stoessel reconoció: “No lo van a ver en una perfumería porque es un perfume de nicho, realizado para pocas personas, especiales. No quieren que sea un perfume comercializado, es tanto para hombre como para mujer y su aroma es muy especial”.

La cantante fue muy sincera al dar detalles del precio porque el perfume cuesta unos 200 mil pesos argentinos, lo que vuelve inaccesible para la mayoría de sus fanáticas.

Tini Stoessel y "Violetta", la serie que la hizo mundialmente famosa

La artista tenía apenas 14 años cuando comenzó a grabar “Violetta”, una novela para el público infanto-juvenil que tuvo un inmenso éxito en toda Latinoamérica y Europa.

Tini Stoessel reconoció: "Me descubrí en un montón de aspectos y si no me descubrí, esa experiencia hizo que yo quiera descubrirme o me pregunte un montón de cosas. Es, en gran parte, lo que me marcó mi vida".

La actriz reconoció: “Me acuerdo de ir a contarle a mis amigas que faltaba al colegio para ir al casting. Me acuerdo mucho de los nervios y de la emoción que tuvieron todos cuando terminé de cantar. Y ese día había mucha gente, yo me largué a llorar, después mi mamá y fue una cadena de llanto".

La joven se sinceró: “A mí no me decían Tini, me decían Violetta. Y yo pensaba cómo hacer para transformar esto en mi proyecto, en lo que yo quiero hacer. Era un personaje re conocido. Fue increíble viajar por el mundo y todo lo que Violetta nos dio, pero la realidad era que yo no salía a recorrer las calles porque era imposible”.