La China Suárez habló por primera vez de Mauro Icardi: cómo nació el romance, los planes de boda y una confesión inesperada

Durante la conversación con el periodista Gustavo Méndez, la actriz no dudó en expresar lo profundo de su vínculo con Mauro Icardi, a quien describió como su pareja ideal: “Me pasa que tenemos un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado, y no lo digo para hablar mal de las personas con las que estuve ”, afirmó.

image.png La China Suárez estrenó La Pasión, el nuevo streaming de la TV Pública

Con total honestidad, la intérprete también confesó cómo este vínculo la transformó: “Nunca me había pasado de decir ‘tengo todo en una persona’. Esa cosa de compañerismo, de querer hacer todo con la otra persona; cuando yo era de esas personas que necesitaba su espacio”. Y agregó convencida: “Re envejecería al lado de esta persona”.

Además de remarcar la conexión emocional, Suárez compartió aspectos cotidianos de la relación que refuerzan su vínculo: “Cuando entra en confianza, él es muy divertido. Nos reímos de las mismas cosas, tenemos el mismo humor negro. Somos muy similares”, explicó.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a su forma de vivir los sentimientos: “Cuando estoy enamorada manejo una intensidad, pero es con la misma intensidad que dejo de amar. Por eso a veces parezco fría, pero... cuando amo, te doy todo. Mi corazón, mi confianza”, expresó.

La China Suárez y la posibilidad de casarse con Mauro Icardi

La actriz reconoció también que este momento sentimental la encuentra en una etapa distinta de su vida: “más madura”, según sus propias palabras. Incluso, reveló que por primera vez se plantea el casamiento como una posibilidad real: “Yo decía para qué me voy a casar si después me voy a divorciar y va a ser un lío. Los papeles, la fiesta... me daba no sé... Del otro lado, obviamente no era bien recibido”, dijo con sinceridad.

Y se permitió soñar: “Ojalá algún día me case. Antes sí, lo descartaba, supongo que tiene que ver con la madurez”.

Pese a que en sus redes sociales ambos han compartido imágenes y gestos que alimentan las versiones de un compromiso inminente —incluso lucieron un anillo durante un viaje a Miami—, Suárez aclaró que no tienen prisa en avanzar hacia el altar: “Aunque hagamos todo juntos, no tenemos apuro. Todo se va dando con mucha naturalidad, fluye muy bien”, concluyó.