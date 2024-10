La bomba vallista que estuvo con Franco Colapinto

Embed - Andrea Carrizo on Instagram: "Me suelen decir que soy muy detallista y selectiva , y pienso que es cierto . Amo serlo y vivo en cada detalle, no se si les pasa , pero a veces yo hago mucho esfuerzo en un momento en particular para recordar cada detalle, pienso que de esa forma puedo teletransportarme y revivirlo cuando quiera . Memoria selectiva #memory #model #cdmx #lifestyle #streetstyle #france #london #oldmoney #coquette #adidas #outfitoftheday "

