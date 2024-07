El polémico video de Juan Darthés fuera de la cárcel tras su condena por abuso sexual

El pasado 10 de junio, Juan Darthés fue condenado a seis años de prisión por la Justicia brasileña por la causa de abuso sexual que denunció Thelma Fardin . Si bien el fallo no está firme, el actor mantuvo un perfil bajo, como lo viene haciendo desde que se conoció el caso.

La noticia la dio a conocer Pepe Ochoa desde su programa de streaming El ejército de la mañana en Bondi. “Estaba Juan Darthés en un lugar, que es un lugar de electrodomésticos y lo que me cuenta la persona que me manda este video y en la cual tengo mucha confianza, me cuenta que Darthés estaba hablando de una mudanza...”, reveló el periodista.

“Raro esto porque él está condenado. Entiendo que la condena no está firme porque si así lo estuviera, debería cumplirla en prisión”, explicó Ochoa mientras mostraba las imágenes.

fardin-y-RGG5K4QWVZEDZLWJ4KARR6I6ZY.avif Juan Darthés y Thelma Fardin

Además, detallaron: “Juan Darthés estuvo en un lugar comprando electrodomésticos, básicamente, para toda la casa”.

“Estuvo bastante tiempo en el lugar. Pero me parece raro que esté buscando o comprando electrodomésticos para mudarse. Se estará mudando de lugar en Brasil, se querrá esconder”, pensó en voz alta Ochoa.

“Se va a mudar cerca de la prisión en donde debería cumplir su prisión efectiva”, concluyó.