A Wanda Nara le preguntaron si volvería con Mauro Icardi y su respuesta sorprendió a todos

Santiago: -Volver con Mauro es una puerta cerrada, ¿no?

Wanda: -Sí, sí.

S: -Decís ‘no vuelvo nunca más’.

W: -No, nunca más, nunca se sabe. Mirá, el papá de Mauro, Juan, estuvo creo que 17 años con una mujer y después volvió con su primera mujer. Entonces, nunca se sabe en la vida. Nunca hay que decir nunca. A mí me costó mucho tomar esta decisión y me trajo muchas consecuencias que sabía que iban a pasar. Hoy, la verdad que yo estoy muy feliz, mis hijos están bien, están estables y están muy contentos viviendo en el país.