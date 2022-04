Cinthia Fernández contra las cuerdas: la decisión de Matías Defederico que le haría perder mucha plata

Parece ser que Matías Defederico encontró el talón de Aquiles de Cinthia Fernández: sus tres hijas. El futbolista está en medio de un conflicto encarnizado con la vedette por la cuota alimentaria, la casa donde ella vive con las nenas y ahora se suma un nuevo reclamo.

Es que Defederico no está de acuerdo con la exposición que Cinthia Fernández hace de Charis, Bella y Francesca, las hijas que tienen en común, y por eso le mandó una carta documento para que deje de hacerlo.

El nuevo enfrentamiento surgió esta semana cuando la panelista de LAM se quejó por tener que pagar 600 mil pesos de impuestos y de ARBA por la casa que habita. Casa que, cabe aclarar, la Justicia le adjudicó a Cinthia por ser ella quien está a cargo de las menores.

"Lo que pasa es que tengo una deuda… Bueno, yo no sino mi ex, que debe 600 lucas de impuestos y de ARBA, que tenemos que pagar mitad y mitad, pero me llegan las intimaciones a mí sola", se quejó la bailarina.

Matías Defederico no se la dejó pasar y le respondió contundente: "Si vos te atribuís la vivienda tenés que pagar sus impuestos como yo pago los míos. Si no tenés 600 mil para pagar ARBA, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600 mil dólares?".

Parecía que por unos días todo se iba a calmar pero ahora Defederico volvió a cruzar a su ex y para eso usó sus stories de Instagram.

En las mismas, el futbolista mostró la Carta Documento que le envió a Cinthia Fernández hace un año y medio. En la misma le pide un "alquiler" por su parte de la vivienda y además le solicita que deje de exponer a las menores en redes sociales.

El alquiler es a ella por su parte de la casa que obviamente iba a saldar la deuda de ARBA.

Sin embargo, Defederico no se detuvo ahí y prosiguió: "Y el punto 3, de yapa, sacar a las nenas de la exposición mediática ya que no estaba de acuerdo...Sin contar el beneficio propio $$ que ella gana al exponerlas", aseguró.

En el mismo posteo, el padre de Charis, Bella y Francesca que queja de la Justicia y asegura: "Sigo esperando a la Justicia hace más de un año y medio".

Cinthia, por su parte, ya adelantó que le va a responder a su ex y para eso usará Instagram. Sus seguidores, expectantes.