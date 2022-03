La tremenda confesión íntima de Flor Vigna sobre Luciano Castro que no dejó bien parado a Occhiato

Hace poco más de cinco meses Flor Vigna y Luciano Castro fueron sorprendidos a los mimos en el gimnasio en el que entrenaban y así luego dieron la confirmación del romance que hasta aún hoy viven. Desde aquel entonces, la bailarina y cantante siente que ha evolucionado como persona y sobre todo en el plano sexual, por lo que lanzó picantes declaraciones para referirse al tema.

“Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor”, dijo en declaraciones a Teleshow.

¿Una conexión mística con Luciano Castro?

Vigna estuvo siete años en pareja con Nicolás Occhiato, pero la rubia remarcó que con el ex de Sabrina Rojas posee una conexión mística si se habla de pasión: “Él me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación”.

Flor y su ex pareja, Nicolás Occhiato

Además la cantante de "Uy!" explicó que Castro es un hombre muy atento: "Tiene algo muy lindo. De cuidado, de preguntar qué quiero y necesito. Me enseñó a amarme y a que yo también puedo ser mimada”.

También recordó la primera vez que Luciano la vio sin nada de ropa: “Me dijo: ´Nunca te operes´. No dejo de aprender de él y de sus miradas. Lo veo y pienso: ´Yo te conozco de otra vida´. Tenemos demasiado en común".