"Plaza Sésamo" está de luto: murió un reconocido actor de la serie

El reconocido, querido y recordado Emilio Delgado, actor internacional que se ganó el corazón de la gente por "Plaza Sésamo", falleció a los 81 años. El actor mexicano interpretó a "Luis", uno de los personajes más queridos de la serie para niños.

Esta noticia fue confirmada por TMZ, quien detalló además que su muerte ocurrió el jueves, rodeado de sus seres queridos en New York. Emilio se encontraba en una situación delicada de salud ya que estaba en cuidados paliativos como consecuencia de un mieloma múltiple (un tipo de cáncer en la sangre).

Esta enfermedad fue comunicada a finales del 2020, y por ese motivo pasó los últimos meses de vida muy complicado de salud. La participación en la serie ocurrió entre 1971 y 2017, con más de 430 capítulos en su registro. También trabajo en otros proyectos como "The Get Down", "Lou Grant" y "iGilbert".