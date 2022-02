Santi Maratea, de apagar los incendios a ser el foco de una nueva polémica

Santi Maratea es tendencia en todas las redes sociales y quien no lo conocía, ahora sí o sí lo conoce aunque no esté en las redes sociales. La colecta para mitigar los incendios en Corrientes lo ha hecho más viral de lo que ya era, pero no todas son buenas noticias.

En la misma medida en que el influencer ha conseguido nuevos seguidores, también ha sumado varios detractores y lo más increíble de todo es que son famosos los que no creen en su honestidad. Por ejemplo, el líder de "La Mancha de Rolando" acusa a Santi Maratea de ser parte de una red de lavado de dinero en la que George Soros estaría involucrado.

Noticias Relacionadas La movida de Santi Maratea inspira a los influencers sanjuaninos

Santi Maratea y el descargo contra sus detractores

Vía: Instagram pic.twitter.com/44Y7lKACpg — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 22, 2022

Por supuesto, la teoría conspirativa ha indignado al personaje del momento y se ha descargado en su cuenta oficial de Instagram. Como puede apreciarse en adjunto, tildó a Manuel Quieto de estar obsoleto y no fue necesario mucho más para cancelar su perspectiva.

Pero no es el líder de "La Mancha de Rolando" el único enemigo del de San Isidro. Juan Cruz Sanz es uno de los periodistas que se sumó a la movida de desacreditarlo y, por supuesto, el aludido respondió con el picante que lo caracteriza.

Santi Maratea y su respuesta a quienes no creen en la honestidad de su campaña

Vía: Instagram pic.twitter.com/IhgcVvew2l — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 22, 2022

Para bien o para mal, la iniciativa de Santi Maratea ha derivado en un debate ácido. Es válido reconocer su espectacular poder de convocatoria, pero no hay que dejar de lado que todo lo que logre comprar no son más que soluciones posteriores al drama. Las problemáticas medioambientales necesitan medidas de fondo y compromiso de todos los estratos sociales.