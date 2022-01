¿Lizy Tagliani, la infiel?: mirá el explosivo mensaje de su ex en las redes

El viernes Lizy Tagliani envió un mensaje por medio de su cuenta de Instagram donde contó que la relación de pareja con el rugbier cordobés Leo Alturria había llegado a su fin. Incluso él luego le respondió con buenas palabras y todos pensaban que terminaron en buenos términos. Pero al parecer no fue así.

El mensaje con el que Lizy anunció que su relación de pareja había terminado.

Luego de ese posteo, Alturria habló con el periodista Juan Etchegoyen y fue contundente al decir que él la había dejado. Lo que también significó una sorpresa para Lizy, quien se mostró sorprendida por este accionar y dijo: "No sé quién es. El Leo que yo conozco no diría algo así. Igual es verdad a primer análisis...".

Y de repente una explosiva declaración y reproche público, ¿por qué Lizy le fue infiel?. El cordobés había posteado una foto en la red social y una fanática le declaró su amor de la forma más graciosa que encontró: "Si te gustan estilistas, ¡acá estoy! ¡No tengo la plata de Lizy pero tengo el sentido del humor !".

El explosivo posteo.

Pero Alturria, lejos de dar pasar el mensaje, respondió con una acusación que nadie esperaba, ¿hacia la conductora?: "No necesito la plata ni fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más". Y en el último capítulo de la novela, la conductora y amiga de Marley, no dejó pasar lo que había dicho su ex y respondió por medio de su cuenta de Twitter: "El amor después del amor. Yo ya escribí mi carta romántica y él me contestó... fin".