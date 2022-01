A Jimena Barón la engañaron con su tatuaje de letras chinas, ¡mirá lo que le escribieron!

Tras un año de intenso trabajo, Jimena Barón junto a su hijo Morrison, y otros allegados, se instaló en una casa para descansar y crear música nueva para este 2022.

En ese sentido, la cantante aprovechó que la casa tenía pileta para poder nadar, tomar sol y disfrutar con sus amigos. Mientras lucía su cuerpo en bikini, Jimena mostró algunos de sus tatuajes que aparecen en distintas partes del cuerpo.

Fue así como una usuaria se mostró curiosa por el significado de unas letras chinas que tiene permanentemente grabadas en la parte baja de su espalda. "Me dijo el tatuador que era ´dulzura´ pero una amiga china cuando viví en Nueva Zelanda me dijo que significa POSTRES. Tengo tatuado POSTRES en el c***", manifestó Jimena en un comentario de su propia publicación.

(Fuente: Diario Show)