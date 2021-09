El pequeño accidente que tuvo la hija de Darío Barassi: mirá lo que contó el sanjuanino

Una vez más Darío Barassi abrió la intimidad de su familia durante el transcurso de '100 argentinos dicen', el programa con el que vive un gran presente en las tardes de Canal Trece.

En esta ocasión, el sanjuanino compartió un accidente doméstico que sufrió su pequeña hija Emilia al intentar bajar sola las escaleras de su casa.

Todo comenzó cuando una participante aseguró que sus hijos ya no vivían más junto a ella. “Bueno, los hijos se van. ¡Ay, pero que la Pipi no se vaya!”, lanzó, divertido. “Hoy me dijo ‘bajo solita’ y se cayó mal por la escalera”, contó.

“Yo estaba medio dormido y le dije ‘bueno, ‘¿sabés bajar?’. ‘Sí, me agarro de acá’”, relató, para luego gesticular cómo su hija, de dos años se cayó y su carrera para ayudarla y consolarla. “No pasó nada, gorda”, repitió, mientras simulaba que la tenía en brazos.

Fuente: Ciudad