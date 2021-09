"Me podría haber matado": Luciana Salazar sufrió un tremendo accidente ensayando

Los desafíos que presenta "Showmatch: La Academia", que conduce Marcelo Tinelli, son cada vez mayores. Y por ese motivo sus participantes deben ensayar sin parar, con el fin de obtener un puntaje más que positivo por parte del jurado que compone Jimena Barón, Pampita, Ángel de Brito, Hernán Piquín y Guillermina Valdés.

Luciana Salazar superó su límite físico, y sufrió un tremendo accidente en el entrenamiento con un trapecio. La modelo contó cómo fue en diálogo con Martín Salwe en "La Previa de La Academia": "Yo estaba haciendo lo que se llama una inversión para abajo, se le dio un poco más de impulso al trapecio... no medimos y me estrolé. Me di la cabeza contra la pared... sentí que me habían tirado un ladrillo en el medio de la cabeza".

En ese sentido, la bailarina se mostró más que sorprendida por la forma en cómo ocurrió: "Nunca entendí cómo bajé del trapecio porque estábamos todos en shock, yo estaba ensangrentada.... me podía haber matado. La saqué barata”.

(Captura Instagram)

