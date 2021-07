Duro momento que transitó el sanjuanino Darío Barassi en su programa; mirá de qué se trata

Darío Barassi está al frente de uno de los programas más vistos de la televisión argentina, “100 Argentinos Dicen”, un ciclo de entretenimiento caracterizado por la buena onda y el humor que el actor le pone todas las tardes para que el mismo sea más ameno. En este contexto, el presentador siempre suele charlar con los participantes para conocer un poco más a fondo ante quien está parado y en esta vez no fue la excepción.

Sin embargo, en la jornada de hoy, las cosas no salieron como el sanjuanino esperaba, pues los concursantes estuvieron muy distraídos y las respuestas del juego no fueron acertadas, algo que Darío lo tomó con el humor que lo caracteriza y remarcó con un poco de ironía esta situación. El primer escenario que Barassi tuvo que sortear llegó de la mano de uno de los participantes llamado Federico. El conductor elogió el buzo del joven pero su respuesta fue solo con una mueca, por ello el actor reconoció: “Programa difícil el de hoy, ¿eh? No me devuelven nada, estoy solo”.

Tras seguir con el programa, el conductor, una vez más, quedó expuesto ante los ojos de los televidentes debido a algunas respuestas desacertadas por parte de Adriana. Por esta razón, Darío reiteró la consigna y ante la conclusión de la participante no podía creer lo que sucedía y de inmediato cuestionó de manera cómica: “¡Es tu turno! ¿En qué momento aparece Pedro Alfonso y Listorti y me dicen que esto es una cámara oculta?”.

Fuente: Minuto Neuquen.