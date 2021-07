Fuerte discusión entre el sanjuanino Darío Barassi y su productora: se dijeron "de todo"

Uno de los programas más vistos de la televisión es “100 Argentinos Dicen”. Con el gran carisma que Darío Barassi pone a la hora de llevar adelante la conducción, el ciclo se posicionó como uno de los más vistos. En el marco de cada emisión, cada uno de los participantes ingresan con un cartel en su pecho en el cual lleva su nombre para que el presentador pueda identificarlos a la hora de concursar.

En este contexto, la encargada de hacer dichos carteles es la Colo, la productora del ciclo que conduce Barassi. Durante la transmisión de hoy, uno de los participantes hizo su queja ante el actor, debido a que el nombre que le colocaron es su primer nombre, el cual no le agrada y por ello utiliza su segundo nombre. Por este motivo, el concursante tenía el identificador tapado con la campera y Darío se dio cuenta de la situación y de inmediato consultó el porqué.

El joven confesó que le hubiera gustado que el cartel dijera “Ezequiel” y este fue motivo suficiente para que Barassi cruzara a la productora: “¿Dónde está la Colo? No es tan difícil. Yo no puedo leer el nombre del pibe y le tengo que decir 'Pelado' porque no tienen una tarjeta que diga 'Ezequiel'”, manifestó el conductor.

La respuesta de la Colo ante el reclamo de Barassi

Ante el reclamo del presentador, la productora intentó defenderse explicando que no le habían avisado de antemano para que ella hiciera un cartel distinto y, por eso, usó el primer nombre del concursante.

Tras la respuesta de la Colo, Darío Barassi sentenció: “No me discutas en cámara: está mi familia viendo, el Chueco (Adrián Suar), las autoridades del canal. Tenés cinco segundos para hacerle un cartel que diga 'Ezequiel'”, dijo el actor.

Con el sentido del humor que caracteriza al ciclo, a los pocos minutos, la productora ingresó entre risas al estudio con tres tarjetas distintas: “Ezequiel”, “Pela” y “Como te quieras llamar, pero avisalo antes”. Con mucho humor, el participante se colocó los tres carteles.

