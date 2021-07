Barbie Vélez confesó el motivo por el cual llora todas las noches: "Tengo los ojos hinchadísimos"

Una de las mujeres más lindas de la Argentina es Barbie Vélez, quien posee una exitosa trayectoria como modelo. De esta manera, la hija de Nazarena supo ganarse el lugar que ocupa en el mundo del espectáculo. Como todos saben, la actriz se está por casar dentro de algunos meses y por ello, se encuentra en el pulido de los detalles restantes del festejo. Siempre presente en sus redes sociales, la joven compartió un video en donde confiesa el porqué de sus lágrimas nocturnas.

De este modo, la modelo contó: “Tengo los ojos hinchadísimos, ayer me lloré la vida viendo “La Voz Argentina”. No lo puedo creer”, detalló Barbie. Asimismo agregó: “Lo empecé a ver la semana pasada y ayer me lloré la vida y quiero saber si soy la única. Lloraba con la gente que cantaba, cuando los aceptaban y cuando los rechazaban ni te explico”, detalló Vélez.

Sumado a esto, Barbie agregó más detalles al respecto y manifestó: “Miren esto (mientras se señala los ojos), lloré toda la noche, creo, hay alguien en la misma o algo me está pasando”, remarcó la modelo. Minutos después siguió en contacto son los fans y remarcó: “Quiero decirles que los estoy leyendo y estamos todos en la misma”, subrayó la actriz.

Fuente: Minuto Neuquen.