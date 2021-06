Desastre en MasterChef: habrá una dura sanción para Claudia Fontán por servir comida que cayó al piso

Un escándalo fue lo que se vivió durante la competencia de anoche en la pantalla de Telefé ya que MasterChef se convirtió en un desastre de bananas caramelizadas, dulce cortado, masas quemadas y Tofi en el piso.

Por esto último es que la querida participante Claudia “Gunda” Fontán quedo en el ojo d ela tormenta por un error catastrófico que cometió al dejar caer una bandeja con Tofi recién hecho al piso. Inmediatamente recogió todo con las manos, lo puso en la bandeja y continuó con su trabajo jurándole al jurado que no lo había tomado del piso, olvidando que todo había quedado registrado por las cámaras en el momento justo.

En una noche para el olvido en MasterChef Celebrity, los siete participantes que quedan en competencia tuvieron como desafío replicar una Banoffee Pie, un postre clásico británico. Aunque ninguno de los famosos logró cumplir el dificultoso objetico, el jurado se sintió especialmente decepcionado por una actitud Claudia Fontán. Lo sorprendente es que en el momento de la devolución negó absolutamente todo y Damián Betular ni siquiera probó su palto.

Tras las fuertes repercusiones en redes sociales por parte de los fans de MasterChef donde miles de usuarios salieron a exigir desde una sanción hasta la descalificación de la actriz que cometió semejante acto de repudio nacional, fue María O’Donnell quien lanzó una fuerte primicia esta mañana en su programa de radio.

La reconocida periodista, conductora y participante del reality mas famoso de la TV nacional, lanzó un comentario que dejó a todos atónitos: "Tenés que esperar. Hay muchos que en redes sociales están preguntando si hay algún tipo de sanción. Estoy tratando de no spoilear, pero habrá hoy una resolución del jurado que se aboca a analizar esta situación. Algo va a pasar, no va a seguir de largo. Va a tener una consecuencia esta noche. No puedo decir más"

Con esta semejante “primicia”, O`Donell dejó picando la determinación que toma el jurado esta noche n MasterChef, luego de todas las innumerables réplicas en las redes sobre el inusual y polémico comportamiento de La Gunda ante el desastre de su plato presentado.

¿Qué pasará con la participante? ¿Quedará descalificada?

Fuente: Con información de Redes