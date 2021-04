¡Que no se diga! Mirá por qué se pelearon Martitegui y Betular

Sigue la semana de repechaje en MasterChef Celebrity 2 y los ocho famosos eliminados del certamen - Mariano "Loco" Dalla Libera, CAE, Juanse, Flavia Palmiero, Sol Pérez, Fernando Carlos, Daniel Aráoz y Hernán "Loco" Montenegro se disputan un lugar de vuelta en el reality. Ante una consigna con el atún como ingrediente protagonista, el actor Daniel Aráoz presentó una clásica tarta a la que le agregó azúcar en la tapa, para generar una costra de caramelo que le diese otra textura. El dulzor de la preparación abrió una grita entre Damián Betular y Germán Martitegui, con un ida y vuelta de "palitos" entre los chefs,

"El primer plato es un árbol y la Luna, si lo observan", comentó Aráoz haciendo referencia a su tarta de atún, y agregó, en torno a la ensalada: "el segundo plato es un jardín con una silla". Sin poder darle un crédito a la disparatada presentación del actor, Santiago del Moro ironizó: "es como el Malba esto". Acto seguido, el jurado rompió en carcajadas que mutaron en caras serias al momento de la degustación,

Serio, Germán Martitegui arrancó la devolución explicando: "la ensalada de sabor es una genialidad. Me encantó, es súper fresca aunque está cortada muy groseramente. Aún así, el sabor es muy delicado. Por otro lado, el azúcar por arriba de la tarta de atún, para mí, no queda bien. Entiendo que pasó Betular por ahí, porque veo su mano". Creando un clima tenso, el actor se atajó: "no quiero crear un conflicto". Tajante, el dueño del restaurante Tegui sentenció, con un tono de menosprecio: "El conflicto no hace. Valoro que no lo quieras mandar al frente pero estoy seguro de que fue idea de él".

Cuando le llegó su turno, Damián Betular aprovechó para devolver la puñalada de su colega con un fuerte comentario: "La tarta de atún lleva azúcar. Pero en este caso le falta horno". Asintiendo, Daniel Aráoz completó: "para generar como una costrita". "La idea y la ejecución de la ensalada es algo tan simple y tan rico que si la tarta hubiese estado cocida, hubiera sido espectacular la combinación", cerró Betular, logrando que el actor regrese a su isla contento por la devolución, no así Germán Martitegui.



"Más allá de que pase lo que pase, para mí es un placer escuchar estas devoluciones", expresó Daniel Aráoz con tono conciliador ante la dividida devolución del jurado de chefs.