La peor noticia: falleció Maximiliano Djerfy, ex guitarrista de la banda Callejeros

Maximiliano Djerfy, ex guitarrista de la banda Callejeros, murió este viernes por la noche tras sufrir un infarto. Tenía 46 años y trascendió que habría sufrido una descompensación mientras jugaba un partido de fútbol.

“Con profundo dolor confirmamos la triste pérdida de Maximiliano Djerfy, la noche del viernes 12 de marzo”, publicaron en el Instagram personal del músico, ratificando la triste noticia. Luego avisaron que la despedida, junto a familia, amigos y colegas, será este sábado, de 22 a 0, en una casa velatoria de la ciudad de Avellaneda. “Por razones de público conocimiento, no se permitirá el ingreso a la sala velatoria, por lo que les pedimos a quiénes se acerquen, lo hagan cumpliendo con todos los protocolos y medidas de prevención ya establecidos”, informaron, para luego cerrar el posteo con la frase: “En tus brazos descanso eternamente, en mí mente no descansa la pasión”.

La noticia había comenzado a circular en las primeras horas de la tarde del sábado, generando un gran desconcierto de los fans, ya que ni desde las redes de las bandas que integraba ni de sus allegados, llegaba la confirmación de su muerte. Finalmente, el productor José Palazzo -actual manager de Don Osvaldo, proyecto liderado por Patricio Santos Fontanet; en su momento, produjo la vuelta a los escenarios de Callejeros tras Cromañón, en septiembre de 2006- lo confirmó en Twitter. “¿Esto es verdad?”, le preguntó una usuaria y Palazzo le respondió: “Lamentablemente sí”.

Djerfy había sido condenado a cinco años de cárcel por la tragedia de Cromañón: incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004 durante un recital de Callejeros, en el que murieron 194 personas y más de mil resultaron heridas. Entre las víctimas, había había cinco familiares directos de Djerfy: “Esa noche fueron siete integrantes de mi familia y volvieron sólo dos. Uno de ellos pudo hacerlo porque lo saqué yo y es mi viejo. Lo encontré de suerte abajo de una escalera mientras estaba sacando gente y lo subí a una ambulancia. Después lo volví a ver en el Hospital Fernández a las 5 de la mañana. Mi prima pudo salir caminando contra la pared y la encontré en el Penna, cuando estaba buscando a los otros familiares. Yo perdí a mi ahijada María Belén, de 15 años, a mi prima Carol, de 21, a mi madrina, al novio de Carol y a mi tío, el único hermano de mi papá. Además también se murió un amigo del barrio”, contó en una entrevista con Canal 26 en 2011.

Luego de haber sido absuelto en primera instancia de la causa judicial que determinó las responsabilidades en el hecho, el músico fue declarado culpable en 2015 por un fallo de Casación. Estuvo preso poco más de dos años entre la cárcel de Ezeiza y el penal de Marcos Paz, hasta que a finales de 2016 le otorgaron la prisión domiciliaria. Por estos días ya era libre, pues había cumplido la pena, y llevaba adelante dos proyectos musicales: Esas Cosas y Nuestra Raza, banda que compartía con otros dos ex Callejeros como Elio Delgado y Juancho Carbone.

Djerfy tenía una hija, Pilar, junto a su mujer Lujan García. Además de compartir la actividad de sus bandas, Maximiliano también mostraba distintas postales familiares, en cumpleaños o celebrando la vuelta a las clases presenciales de su pequeña hija.

“Era esto o jugar al fútbol”, le dijo al periodista Nicolás Igarzábal en junio del 2010, cuando había comenzado a reactivar su carrera musical tras la tragedia de Cromañón. En ese momento, la novedad era el primer álbum de la banda Esas Cosas, que formó tras haber logrado esa primera absolución en el juicio y ya no era parte del proyecto Callejeros: “Las canciones vienen todas de ahí, son los resabios que me quedaron de esa etapa. Pero ahora estoy mucho más optimista, no quería hacer un disco para que lo pongas y llores desde el primer tema hasta el último”, dijo.

En otra entrevista, para Radio Zonica, se refirió a las divisiones que hubo en Callejeros, lo que terminó por disolverlos: “Salieron las miserias de cada uno, tuvimos que afrontar un juicio y un montón de cosas que nunca habíamos vivido, todo eso hizo que la banda se rompa. Yo lo comparo mucho con un aborto. Cuando una pareja pasa por un aborto después es muy raro que sigan juntos, y eso pasó con Callejeros”, dijo.