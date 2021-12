Increíble: un periodista argentino se enteró que le estaban desvalijando la casa ¡en vivo!

Un muy mal momento fue el que vivió el periodista Alejandro Pueblas, quien en medio de un vivo para Crónica HD fue avisado de que delincuentes le estaban desvalijando la casa.

Pueblas estaba en Florencio Varela en pleno aire relatando la búsqueda de Lucho, un perro que se perdió el pasado 24 de agosto, cuando recibió un llamado y automáticamente interrumpió el móvil.

“Me acaban de entrar a robar mi casa, me avisan que me rompieron la ventana de mi casa. Yo me tengo que ir del móvil, perdonen. Tengo gente adentro de mi casa, me la están desmantelando”, dijo el periodista antes de avandonar su lugar de trabajo.