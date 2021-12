Fabián Gianola hizo un polémico video descargo por las acusaciones de abuso y lo defenestraron

El actor Fabián Gianola fue citado para este viernes a prestar declaración indagatoria tras las numerosas denuncias de abuso sexual en su contra por parte de diferentes mujeres. En este contexto, el actor afirmó que "es víctima de extorsión" en un video que subió a sus redes sociales e inmediatamente la reacción no tardó en llegar.

En otra parte del video, aclaró que no pedirá perdón. "Me dijeron si quería pedir perdón. Yo creo que cuando uno no hizo nada no debe pedir perdón. Humildemente creo que no debo pedir perdón por algo que no hice", concluyó

El video genero polémica y una reacción poco feliz, no solo de las denunciantes, sino de algunas figuras públicas que aprovecharon para dar su punto de vista con respecto a la situación actual de esta causa terrible que pone en el ojo de la tormenta al actor y a sus supuestas víctimas.

Tal fue así el rechazo que Verónica Lozano publicó un fuerte mensaje apuntando directamente contra el actor. La conductora de Cortá por Lozano se refirió a un detalle en las imágenes que no pasó desapercibido tras la difusión del mensaje grabado de Gianola.

"El acusado hace su descargo... Los vinos hablan de la poca capacidad de hacerse cargo del delito que se le imputa. La culpa siempre es del otro/a"

Recordemos que el actor filmó una publicidad en una vinoteca. Más tarde, en ese mismo lugar, hizo su descargo. Para sorpresa de todos, en el video se observaban cuatro botellas de vino a sus espaldas. "Haces un chivo y un descargo frente a una denuncia de abuso sexual. Todo muy normal", remarcó Lozano.

Tras esta imagen que invadió las redes, se espera que finalmente se esclarezcan las acusaciones de abuso en su contra.