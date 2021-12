El terrible relato de Natacha Jaitt, antes de su muerte, tras ser abusada por Fabián Gianola

Fabián Gianola está investigado penalmente por denuncias de abuso y violación que salieron a la luz en los últimos días.

Para comenzar su proceso acusatorio, el actor argentino fue citado a declaración indagatoria por el delito de abuso sexual ya que la causa cuenta con seis hechos que incluyen abuso simple y violación. El actor será indagado este viernes, tras lo cual podrían solicitar su detención. De declararlo culpable con pruebas que prueben estas acusaciones, la pena podría ser de 8 a 20 años de prisión.

Una de las denunciantes es una conocida actriz, Viviana Aguirre, y de acuerdo a su declaración los abusos habrían ocurrido en un canal y en una radio donde el actor trabajaba. La segunda denuncia fue realizada en 2019 por parte de otra actriz. Fernanda Meneses sostuvo que Gianola se habría propasado mientras trabajaban en el ciclo conducido por Gianola “Hoy ganás vos”.

En este contexto, salió a la luz el estremecedor relato de Natacha Jaitt había realizado en 2018, acusando al actor de abuso sexual. Fue su hermano Ulises Jaitt quien se atrevió a recordar, en medio del escándalo, la denuncia de su fallecida hermana que había realizado en su cuenta de Twitter. "Natacha avisó quién era Fabián Gianola”



"Fabián Gianola me encerró en 1 baño del camarín, trabó la puerta con el pasador, se bajó el pantalón, sacó su pene de golpe y me agarró del cuello para una oral obligada en la productora GP 2008, donde hicimos sketchs. Tuve que gritar fuerte para que me deje huir. Lo juro por mi padre",